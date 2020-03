Już współczuję właścicielom nowego smartwatcha Oppo. Efektowność niestety wzięła górę

Na początku ucieszyły mnie informacje, że w tym roku Oppo planuje wprowadzić na rynek własny smartwatch. Kiedy jednak jeden z pracowników producenta opublikował render nadchodzącego zegarka, pojawiły się zarzuty o nadmierną inspirację Apple Watchem. Teraz w sieci znalazło się pierwsze zdjęcie tego urządzenia i cóż… już współczuję jego przyszłym właścicielom.

Smartwatch smartwatchowi nierówny, bowiem zwykło się tak nazywać wszystkie zegarki, które oferują jakiekolwiek funkcje smart. Coraz więcej osób interesuje się jednak urządzeniami prawdziwie inteligentnymi, tzn. z pełnoprawnym systemem operacyjnym, jak Wear OS by Google. Niemała w tym zasługa Xiaomi Mi Watch, ale – jak zwykło się mówić – apetyt rośnie w miarę jedzenia i czekamy na kolejne, podobnie atrakcyjne propozycje. Taką mogła być ta od Oppo, ale niestety (przynajmniej moim zdaniem) nie będzie.

Smartwatch Oppo na zdjęciu – nie wygląda to dobrze

Nadchodząca nowość pierwsze baty zebrała za zbytnie podobieństwo do Apple Watcha, bowiem nie sposób go nie dostrzec. Jednocześnie producent wielokrotnie chwalił się, że będzie to pierwszy na rynku smartwatch z obustronnie zakrzywionym szkłem. Na renderach wygląda to naprawdę efektownie, ale w rzeczywistości… No właśnie, tutaj pojawiają się poważne zastrzeżenia, co do tego rozwiązania.

Jak bowiem możecie zobaczyć na zdjęciu na samej górze tego artykułu, które wyciekło do sieci za sprawą jednego z bardziej wiarygodnych informatorów z Chin, zakrzywione szkło odbija światło jak szalone, przez co część interfejsu jest gorzej widoczna. W urządzeniu, z którego będzie się korzystać w dużej mierze również na zewnątrz, coś takiego powinno być niedopuszczalne. Podobne zjawisko (i tak samo irytujące) zachodzi w smartfonach z obustronnie zakrzywionymi wyświetlaczami (kto miał z nimi do czynienia, ten doskonale wie, o co chodzi).

Funkcjonalność powinna być cechą nadrzędną nad efektownością w smartwatchu, lecz Oppo zdaje się mieć inne zdanie na ten temat. Pozostaje mieć nadzieję, że Chińczycy postarają się w jakiś sposób ograniczyć negatywny wpływ refleksów generowanych przez zakrzywione szkło na komfort użytkowania tego sprzętu, ewentualnie przygotują drugi model z płaskim szkłem i podobną specyfikacją. Urządzenie ma bowiem pracować pod kontrolą systemu Wear OS by Google, więc na jego pokładzie nie powinno zabraknąć modułów NFC i GPS, a to z pewnością przyciągnie uwagę wielu klientów.

Źródło: Digital Chat Station Weibo