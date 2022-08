Niebywałe. OPPO sprzedaje po raz drugi ten sam smartfon, a zmienia tylko nazwę

Producenci smartfonów nie mają żadnych skrupułów, by wydawać kolejne modele, których nazwy sugerują kolejną generację sprzętu, a zmian jest w nich tyle, co kot napłakał. Przyjrzyjmy się przypadkowi OPPO Reno 8 Z 5G,

Pięć miesięcy, nowy model, niemal zero zmian

OPPO podczas prezentacji w Indiach zaprezentowało stary-nowy smartfon. Wydawałoby się, że nazywając model Reno 8 Z 5G, będzie on różnił się czymś konkretnym od poprzedniej generacji urządzenia, obecnej na rynku już od kilku miesięcy. A skąd!

Sprawdźmy podstawowe parametry nowego modelu i zobaczmy, gdzie pojawi się pierwsza różnica w specyfikacji, w porównaniu do Reno 7 Z 5G:

ekran OLED 6,43 cala z rozdzielczością Full HD+ – ten sam,

procesor Qualcomm Snapdragon 695 – identyczny,

pamięć 8 GB RAM – bez zmian,

128 GB pamięci wewnętrznej – tyle samo,

skaner linii papilarnych pod ekranem – tak samo,

aparat główny 64 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix – żadnych usprawnień,

aparat przedni 16 Mpix – taki sam,

bateria 4500 mAh z ładowaniem 33 W – identyczna.

Skoro podstawowe podzespoły pozostały takie same, to czy w ogóle cokolwiek się zmieniło? Tak, choć są to detale.

Na przykład OPPO Reno 8 Z 5G jest odrobinę inny wizualnie. Wyspa aparatu ciągnie się teraz do samej ramki – w poprzednim wydaniu była ona nieco mniejsza. Sama bryła urządzenia też okazała się nieco inna. Smartfon jest nieznacznie grubszy i waży ciut więcej – zapewne za sprawą przeprojektowanego tyłu urządzenia. Zyskał także nowy wariant kolorystyczny.

Systemem zarządzającym smartfon jest Android 12 z nakładką systemową ColorOS 12.1.

Dlaczego OPPO Reno 8 Z 5G to taka kalka?

Cóż, póki producentom będzie opłacała się sprzedaż takich wznawianych edycji urządzeń, nie różniących się od poprzedników niemalże niczym, dalej będziemy świadkami premier jak powyższa. Niedobory podzespołów w sektorze produkcji elektroniki użytkowej sprawiły, że firmy wykorzystują wszystkie możliwości, by choć trochę zarobić na jeszcze dostępnych zasobach. I tak powstają potworki pokroju nowego OPPO, które równie dobrze mogło debiutować jako zwykła, nowa odmiana kolorystyczna.

Ile za to cudo, zapytacie? Sprzęt wyceniono na 12990 rupii (~760 złotych). Jego sprzedaż rozpocznie się 14 sierpni. Jak na razie – tylko w Indiach.