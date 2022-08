„Minecraft na torach” za darmo

Gdy przeczytałem opis Unrailed, nawet podobieństwo do Minecrafta nie ostudziło sympatii wobec tej gry. Ten tydzień jest zdecydowanym powrotem do formy, jeśli mówimy o darmowych grach z Epic Games Store. Zaryzykuję stwierdzeniem, iż jest to niewątpliwie najciekawsza z bezpłatnych ofert platformy od bardzo dawna.

Reklama

Prawie jak Minecraft

Unrailed (2020) to gra kooperacyjna, która polega na budowaniu niekończącego się toru kolejowego. Świat jest generowany proceduralnie, a zadaniem graczy jest zbieranie surowców oraz usuwanie przeszkód, co sprawia, że pociąg pozostaje niezatrzymany. Kluczem do sukcesu jest jednak współpraca, ponieważ każdy z graczy będzie wyposażony w jedno z wyjątkowych narzędzi.

Co ciekawe, pociąg można również ulepszać, aby lepiej go przygotować na losowo generowane światy gry. Łącząc to z oprawą graficzną w stylu kultowego Minecrafta, trudno nie odnieść wrażenia, iż Unrailed jest po prostu uroczą produkcją. Kto by się spodziewał takich łakoci od Daedelic Entertainment, autorów nadchodzącego The Lord of the Rings: Gollum.

Mnie jednak najbardziej interesuje liczba potencjalnych graczy. Czterech w standardowym trybie lub w drużynowym starciu 2vs2. To dopiero jest potencjał – gra będzie darmowa przez najbliższy tydzień, więc namówić łatwo będzie namówić ludzi na krótką partyjkę. Przy dobrej konstelacji gwiazd, Unrailed mogłoby nawet stać się hitem na miarę Among Us – zwłaszcza, że kooperacja działa zarówno lokalnie, jak i po sieci!

Wakacje z Epic Games Store

To jest największa siła gratisów z Epic Games Store – małe, pomysłowe gry, które w żaden inny sposób nie zyskałyby uwagi graczy. Deadelic Entertainment jest teraz skupione na polerowaniu przygód Golluma, lecz sam fakt, że Unrailed znajdzie się w gratisach Tima Sweeney’a, z pewnością zwróci uwagę gawiedzi na studio z Hamburgu.

9 Ocena

Unrailed zaciekawiło mnie na tyle, że z pewnością zainstaluję ten tytuł. Miejmy nadzieję, że nie będzie jednak problemów z jego uruchomieniem. W przypadku ostatniego Lawn Mowing Simulator, platforma napotkała pewien błąd, przez który chwilowo nie można było zagrać. Na szczęście jednak, usterkę szybko udało się naprawić.

Unrailed odbierzecie bezpłatnie do 11 sierpnia 2022 roku, godziny 16:59. Po tym czasie, w Epic Games Store pojawi się kolejna darmowa gra (albo gry, tego nie wie nikt!).