OPPO Reno 7 Z 5G przykuwa uwagę nie tylko wyglądem, ale również specyfikacją

OPPO zaprezentowało siódmą generację linii Reno w listopadzie ubiegłego roku. W skład serii wchodziły dotychczas 3 modele, ale rodzina właśnie się powiększyła. Najnowszym przedstawicielem tej serii jest OPPO Reno 7 Z 5G, który z pewnością skusi do siebie niejednego użytkownika.

OPPO Reno 7 Z 5G – specyfikacja

Po naprawdę udanym modelu OPPO Reno 6 5G, chiński producent postanowił kontynuować obraną przez siebie linię stylistyczną również w kolejnej generacji. To dobrze, bo w mojej opinii poprzednik był jednym z najlepiej wyglądających średniaków na rynku.

O tym, że OPPO Reno 7 Z 5G będzie dobrze wyglądać pisaliśmy przed dwoma tygodniami. Wtedy jednak nie byliśmy pewni specyfikacji, która zapowiadała się dyskusyjnie. Finalnie okazuje się, że smartfon jest całkiem nieźle wyposażony.

Pomimo tego, że premiera urządzenia zaplanowana została na jutro, to już dzisiaj tajski oddział OPPO zamieścił na swojej stronie pełną specyfikację urządzenia. W związku z tym, już teraz możemy powiedzieć, że OPPO Reno 7 Z 5G to smartfon, który zainteresuje niejednego użytkownika.

Nowy model został wyposażony w stosunkowo nieduży, bo 6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Niestety, cechuje się on standardowym odświeżaniem na poziomie 60 Hz, ale na pocieszenie jest w stanie próbkować dotyk w maksymalnie 180 Hz. W ekranie znalazło się niewielkie wycięcie, na aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix.

Jeśli mowa o aparacie, to na tyle znajdziemy potrójny zestaw, składający się z głównej matrycy 64 Mpix i dwóch, 2-megapikselowych aparatów: do uzyskania efektu bokeh i do zdjęć makro. Całość wspierana jest przez dwutonową diodę doświetlającą.

7.8 Ocena

Co ciekawe, aparaty zostały wykorzystane w dość ciekawy sposób – obręcze dwóch z nich zostały wyposażone w system Dual Orbit, a więc podświetlenie, które sygnalizować będzie nowe powiadomienia. Podobne rozwiązanie widzieliśmy wcześniej w modelu OPPO Reno 7 Pro 5G, z tym, że w tamtym modelu podświetlana była cała wyspa.

Oto, aby wydajności nie zabrakło ma zadbać Snapdragon 695, który będzie współpracować z 8 GB pamięci RAM. Producent przewidział również 128 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2 na dane, którą będzie można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 1 TB.

OPPO Reno 7 Z 5G został również wyposażony w czytnik linii papilarnych, który nie znalazł się jednak pod wyświetlaczem, ale został zintegrowany z włącznikiem znajdującym się na prawej krawędzi urządzenia. Sprzęt posiada ogniwo o pojemności 4500 mAh i wspiera szybkie ładowanie z mocą do 33 W – odpowiednia ładowarka jest dołączana do zestawu.

Producent nie zapomniał o NFC, złączu audio 3,5 mm i wsparciu dla 5G, a więc o rzeczach, które są bardzo cenione przez wszystkich użytkowników. Co więcej, sprzęt ten wyróżnia się również zwiększoną odpornością na zachlapania, ale Chińczycy nie pokusili się podparcie tej informacji żadnym stosownym certyfikatem odporności.

OPPO Reno 7 Z 5G będzie dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: matowej, klasycznej i eleganckiej czerni i żywym, gradientowym, matowym wykończeniu w kolorach tęczy. Niestety, na chwilę obecną nie poznaliśmy jeszcze oficjalnej ceny urządzenia, ani rynków, na których nowy smartfon będzie dostępny – to powinno być jednak jasne po jutrzejszym wydarzeniu.