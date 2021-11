Wkrótce premiera Oppo Reno 6 Lite w Europie. Wiemy, jaki będzie i co zaoferuje

[Exclusive] OPPO Reno6 Lite commercial for Europe, confirming design & key specs of the phone.



-AMOLED FHD+ Display with Punch-Hole

-5000mAh Battery

-33W Fast Charging

-In-Display Fingerprint Scanner

-Qualcomm Snapdragon processor

-6GB + virtual 5GB RAM, 128GB ROM

