Seria Oppo Reno 13 zmierza do Europy. Pierwszy raz w komplecie

Jeszcze w tym miesiącu seria Oppo Reno 13 dotrze na Stary Kontynent. Europejska premiera ma już ustalone miejsce i datę. Przy okazji producent ogłosił, że po raz pierwszy rodzina od razu pojawi się w komplecie.

Kiedy premiera Oppo Reno 13 w Europie?

Chińska premiera serii Oppo Reno 13 odbyła się pod koniec listopada 2024 roku. Minęło kilka tygodni i producent jest wreszcie gotowy, by wprowadzić te urządzenia także w naszej części świata. Oficjalnie ogłosił, że europejska premiera odbędzie się 24 lutego. Wydarzenie zostanie zorganizowane w Mediolanie, a jego start zaplanowano na godzinę 19:00.

Równocześnie otrzymaliśmy zapowiedź, że po raz pierwszy w historii tej rodziny do Europy równocześnie dotrze pełna gama modeli. Oznacza to, że do sklepów na Starym Kontynencie bez dziwnych odstępów między sobą trafią nie tylko Reno 13 i Reno 13 Pro, ale też (zaprezentowany w styczniu) Reno 13 F oraz Reno 13 FS.

Co oferują smartfony z serii Oppo Reno 13?

Oppo Reno 13 to najnowsze wcielenie serii średniopółkowych smartfonów. Cechy szczególne? Stylowy design, szerokie możliwości fotograficzne i równie szerokie wykorzystanie potencjału drzemiącego w sztucznej inteligencji.

Nie wiemy jeszcze, czy będą jakieś istotne różnice pomiędzy europejskimi a chińskimi wersjami Trzynastek. W Państwie Środka jednak smartfony Reno 13 i Reno 13 Pro bazują na chipsecie MediaTek Dimensity 8350, z którym współpracuje 12 lub 16 GB RAM. Ten pierwszy dorzuca do tego 6,59-calowy wyświetlacz OLED i akumulator 5600 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 80 W. Drugi ma 6,83-calowy ekran i akumulator 5800 mAh, który w dodatku można ładować bezprzewodowo z mocą 50 W.

Oppo Reno 13 (fot. Oppo) Oppo Reno 13 Pro (fot. Oppo)

W kontekście fotografii, smartfon Oppo Reno 13 oddaje do dyspozycji użytkownika dwa aparaty z tyłu: główny Sony IMX882 (50 Mpix, f/1.8) z OIS oraz ultraszeroki Sony IMX355 (8 Mpix, f/2.2). Z kolei model Reno 13 Pro ma trzy aparaty: główny Sony IMX890 (50 Mpix, f/1.8) z OIS, ultraszeroki Sony IMX355 (8 Mpix, f/2.2) oraz peryskopowy teleobiektyw z sensorem Samsung JN5 (50 Mpix, f/2.8).

Modele z literką F w nazwach są natomiast nieco mniej wypasione i wyposażone w procesory pokroju Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 czy MediaTek Helio G100. Mają też nieco uboższe zestawy aparatów, choć wciąż o całkiem przyzwoitych parametrach. Nie wiadomo, jakie konkretnie warianty trafią do Europy, w związku z czym trudno przedstawić póki co konkretniejszą specyfikację.

Nie tylko smartfony…

Producent zapowiedział, że podczas wydarzenia w Mediolanie zaprezentuje nie tylko smartfony z serii Reno 13, ale też kilka innych urządzeń, w tym nowe słuchawki TWS oraz akcesoria typu wearables.