Do składanych smartfonów dorzucają teraz smartwatche za złotówkę!

Ponieważ przedsprzedaż nowych składanych smartfonów Samsunga już się zakończyła, sklepy muszą w jakiś sposób zachęcić do zakupu Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. Czynią to, oferując totalną zniżkę na smartwatcha do kompletu.

Złotóweczkę za tego smartwatcha, proszę pana

Zarówno oficjalny sklep Samsunga, jaki i kluczowi partnerzy sprzedający urządzenia tego producenta w naszym kraju, uruchomili łączoną akcję promocyjną, dzięki której wykładając pieniądze na nowy składany smartfon, otrzymamy do kompletu wybraną przez nas wersję smartwatcha Galaxy Watch 6 – i to za 1 złoty!

Samsung Galaxy Watch 6 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo)

Promocja oczywiście ma swoje ograniczenia. Najważniejszym jest jej czas trwania. Opcja otrzymania inteligentnego czasomierza jest otwarta tylko dla tych, którzy zakupią smartfon Galaxy Z Fold 6 lub Galaxy Z Flip 6 w okresie 24.07-11.08.2024 r. Zegarka nie dostaniemy jednak od razu po zakupie telefonu – trzeba wykonać serię czynności:

po zakupie należy aktywować swoje urządzenie przez włożenie do niej polskiej karty SIM (do 18.08.2024 r.).

następnie trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members na nowym telefonie i kliknąć w banner promocyjny,

później wypełniamy formularz zgłoszeniowy (do 25.08.2024 r.) i określamy, jaki prezent chcemy otrzymać.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, organizator promocji ma 30 dni robocze na wysłanie do nas wybranego prezentu.

Dodatkowo, większość sklepów oferuje możliwość zakupu nowych smartfonów w rozłożeniu płatności na 20 rat 0%, z czego pierwsza może być pokryta przez sklep. Na oficjalnej stronie Samsunga dostaniemy do tego punkty Samsung Rewards, któe można wykorzystać do obniżenia cen produktów kupowanych w późniejszym terminie.

Ograniczenia promocji i to, co małym druczkiem

Jak w przypadku innych tego typu akcji, jest jeszcze kilka dodatkowych wymagań. Istotnym jest to, by zakupić wybrany smartfon w oficjalnym sklepie Samsunga, jednym z elektromarketów wymienionych w regulaminie promocji (na przykład x-kom, Media Expert, Media Markt czy RTV Euro AGD) lub u jednego z operatorów (Orange, Play, Plus lub T-Mobile, Netia).

Nie ma zbyt dużego wyboru smartwatchy. Promocja dotyczy właściwie trzech wersji, których łączny limit (dzielony na wszystkie sklepy wymienione w regulaminie) wynosi:

350 sztuk dla Galaxy Watch 6 LTE w wersji 44 mm (czarny),

550 sztuk dla Galaxy Watch 6 LTE w wersji 40 mm (złoty),

100 sztuk dla Galaxy Watch 6 LTE w wersji 44 mm (srebrny).

Jeśli powyższa pula 1000 zegarków się wyczerpie przed zakończeniem promocji, klientowi przysługiwać będzie nagroda w postaci Galaxy Watch 6 w wersji 44 mm Bluetooth (czarny). Zapasowa pula ma limit 200 sztuk.

