Iście magiczny smartfon – z różdżką w zestawie! Dla fanów Harry’ego Pottera

Choć to Honor ma w swojej ofercie takie modele jak składany Magic V3 czy kozacki Magic 6 Pro, to teraz firma Oppo serwuje klientom iście magiczny smartfon. Magiczny jest on jednak nie tyle z nazwy, co z wyglądu – nawiązuje bowiem do kultowej serii czarodziejskiej o Harrym Potterze.

Smartfon Oppo Reno 12 F 5G powraca w iście magicznym wydaniu

Chiński producent przygotował wyjątkową edycję smartfona Oppo Reno 12 F 5G, który w Polsce pojawił się w lipcu 2024 roku. Wyróżnia ją projekt tyłu z motywem przedstawiającym Hogwart i logo serii Harry Potter. Całość jest przy tym bardzo subtelna i moim zdaniem prezentuje się świetnie. Podobnie zresztą było w przypadku tabletu Redmi Pad Pro Harry Potter Edition, który zadebiutował nieco ponad pół roku temu.

W dodatku urządzenie dociera do użytkowników w dużym, tematycznym pudełku przypominającym księgę zaklęć. Oprócz smartfona w środku znajduje się też szereg akcesoriów:

rysik w kształcie różdżki,

brelok ze Złotym Zniczem,

szpilka do wyjmowania karty SIM w kształcie insygnium śmierci,

pasujące do całości etui, ładowarka i przewód USB

oraz list akceptacyjny do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie.

Pod względem specyfikacji – oczywiście – jest to ten sam smartfon Oppo Reno 12 F 5G, jaki znamy ze standardowej edycji. Mówimy zatem o średniaku wyposażonym w procesor MediaTek Dimensity 6300, 12 GB RAM, 256 GB pamięci masowej oraz akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W.

Oppo Reno 12 F 5G Harry Potter Edition (fot. Oppo)

Treści wyświetlane są na 6,67-calowym wyświetlaczu OLED o rozdzielczości 2400×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Kawałek tego ekranu zabiera dla siebie aparat 32 Mpix (f/2.4). Kolejne trzy oczka łypią z tyłu – to główny aparat 50 Mpix (f/2.8), ultraszeroki 8 Mpix (f/2.2) oraz przeznaczona do fotografii makro kamera 2 Mpix (f/2.4).

Ile kosztuje smartfon dla fanów Harry’ego Pottera?

Aktualnie ten wyjątkowy wariant smartfona dostępny jest wyłącznie w Peru. Tam Oppo Reno 12 F 5G Harry Potter Edition kosztuje 1599 soli, co stanowi równowartość ~1720 złotych. To cena o ~150 soli/160 złotych wyższa niż w przypadku standardowej edycji.