Razer USB 4 Dock to ponad tuzin portów na wyciągnięcie ręki

Szybki transfer danych to w dzisiejszych czasach podstawa, zarówno w trakcie przesyłania treści bezprzewodowo, jak i „po kablu”. Razer USB 4 Dock to akcesorium, które gracze i profesjonaliści przywitają z otwartymi ramionami.

Specyfikacja Razer USB 4 Dock

Największą nowinką stacji dokującej Razera jest obecność połączenia w standardzie USB 4. Dzięki niemu akcesorium jest w stanie osiągnąć prędkość transferu rzędu 40 Gb/s. Rozwiązanie jest wstecznie kompatybilne z urządzeniami USB 3.0 i USB 2.0 i gwarantuje minimalne opóźnienia przy podpiętych myszkach, klawiaturach czy sprzętów do przesyłania strumieniowego. Port USB-C, obsługujący zasilanie o mocy rzędu 100 W, przyda się do podtrzymania akumulatora we współczesnych laptopach.

Razer USB 4 Dock (źródło: Razer)

W niewielkiej kostce o wymiarach 190 x 80 x 21,5 cm i masie 425 gramów udało się producentowi upchnąć aż 13 wyjść:

1x USB-C 3.2 Gen 2 o mocy 100 W Power Delivery,

1x USB-C PD 20 W (10 Gb/s),

1x USB -C 3.2 (10 Gb/s),

2x USB-A 3.2 Gen 2 (1x wsparcie dla standardu BC 1.2),

2x USB-A 3.2 Gen1 (transfer od 1 do 5 Gb/s),

1x HDMI 2.1 – 4K i 120 Hz,

1x Display Port – 4K i 240 Hz,

1x SD 3.0 UHS-II,

1x microSD 3.0 UHS-II,

1x Gigabit Ethernet (do 1000 Mb/s),

1x złącze słuchawkowe 3,5 mm (kombo słuchawki/mikrofon z obsługą dźwięku 7.1).

Do przesyłania obrazu można wykorzystać trzy gniazda – HDMI, Display Port oraz USB-C z obsługą DP – jednocześnie centrum dowodzenia może obsługiwać z dużą prędkością tylko jeden monitor. Możliwa jest zatem konfiguracja z dwoma ekranami 4K, ale tylko jeden z nich wyciągnie częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz – drugi musi zadowolić się tylko 60 Hz.

Razer USB 4 Dock (źródło: Razer)

Centrum dowodzenia z półki premium

Zamknięty w aluminiowej obudowie hub jest kompatybilny z systemem Windows od wersji 10 do nowszej oraz MacOS od 10.13. Razer USB 4 Dock jest dostępny na oficjalnej stronie producenta w cenie 229 dolarów (~940 złotych) w dwóch kolorach – czarnym isrebrnym.

Nie wiadomo, kiedy i w jakiej cenie akcesorium trafi na polskie półki sklepowe. Coś czuję jednak, że to tylko kwestia czasu.