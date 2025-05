Twoja emerytura nie będzie tajemnicą. Podziękuj… szefowi InPostu

System Centralnej Informacji Emerytalnej nie powstanie. Dlaczego? Bo jest za drogi i wymaga kompetencji cyfrowych oraz dostępu do komputera lub smartfona. Ale Twoja emerytura ma nie być tajemnicą. Zespół ds. deregulacji prowadzony przez szefa InPostu ma pomysł. Jaki?

Rząd wycofuje się z projektu CIE

Centralna Informacja Emerytalna (CIE) – tak miał nazywać się system, z którego polscy podatnicy mieli czerpać informacje dotyczące ich własnej emerytury, a także składek zgromadzonych w ZUS, OFE, PPK, IKE czy IKZE. Obecnie, aby poznać te wszystkie informacje i sprawdzić potencjalną wysokość przyszłej emerytury, konieczne jest skorzystanie z wielu systemów lub skierowanie się do odpowiednich instytucji. W przypadku CIE wszystkie te dane miałyby zostać zebrane w jednym miejscu. Ten projekt nie zostanie jednak zrealizowany.

Według Ministerstwa Cyfryzacji system ten nie jest w stanie zapewnić wszystkich założonych celów, wymagałby od użytkowników kompetencji cyfrowych i dostępu do smartfona lub komputera, a do tego pochłonąłby ponad 167 milionów złotych. To jednak nie oznacza, że przyszła emerytura i jej wysokość nadal miałaby być „tajemnicą”.

Początkowo Rafał Brzoska przedstawił pomysł, aby informacje o odkładanych na emeryturę środkach były przedstawiane w mObywatelu. Jego zespół zaproponował też, aby nową platformą zajął się ZUS.

ZUS HUB to alternatywa dla CIE, która pokazałaby, jaka będzie Twoja emerytura

Zamiast CIE miałby powstać ZUS HUB. Z taką inicjatywą wyszedł zespół ds. deregulacji Rafała Brzoski. Propozycja miałaby zwiększyć transparentność, poprawić świadomość emerytalną obywateli Polski, a także wspomóc ich w podejmowaniu właściwych decyzji finansowych. Jednym z argumentów opracowania systemu jest to, że ZUS ma już w swoim posiadaniu odpowiednią infrastrukturę i jest znany wśród społeczeństwa. Natomiast CIE, pomimo wysokich kosztów, byłaby mocno ograniczona.

Autorzy propozycji zapewniają, że ZUS HUB miałby zapewnić użytkownikom szybki i prosty dostęp do informacji na temat gromadzonych składek i oszczędności. Według portalu SprawdzaMY łatwa możliwość sprawdzenia i śledzenia tych danych zwiększy świadomość ubezpieczeniową i emerytalną, szczególnie u osób 40+ i 50+, które są zagrożone ubóstwem emerytalnym.

Na ten moment nie przedstawiono jednak kosztów utworzenia ZUS HUB w porównaniu do CIE.