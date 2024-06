Oppo w swoim najnowszym flagowcu postawi na MediaTeka

Oppo przygotowuje się do wprowadzenia na rynek swojego najnowszego flagowca. Find X8 może zaskoczyć użytkowników nie tylko swoją obecnością w Europie, ale także procesorem.

Powrót flagowców Oppo do Europy

Oppo Find X7, który zadebiutował w Chinach, nie trafił na rynek europejski z powodu problemów z licencjonowaniem patentów. Spory z Nokią uniemożliwiły firmie wprowadzenie tego modelu na Stary Kontynent, jednak późniejsze porozumienie dotyczące wzajemnej licencji patentowej pomiędzy Oppo a Nokią otworzyło drogę do powrotu flagowców Oppo do Europy. Na targach MWC 2024 w Barcelonie, Oppo ogłosiło nawet współpracę z hiszpańskim operatorem Telefonica, co ma zapewnić dalszy rozwój marki na europejskim rynku.

Teraz w sieci pojawiło się nieco informacji na temat nadchodzącego flagowca producenta, czyli modelu Find X8. Dzięki tym doniesieniom poznaliśmy częściową specyfikację smartfona. Największym zaskoczeniem bez wątpienia będzie wybór procesora. Na co prawdopodobnie postawi producent?

Co już wiemy o Find X8?

Najnowsze informacje, przekazane przez portal ITHome sugerują, że Find X8 zostanie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 9400. Jest to znacząca zmiana, biorąc pod uwagę, że poprzedni model Find X7 korzystał ze Snapdragona 8 Gen 3. Fanów marki nie powinno to jednak zbytnio dziwić, ponieważ Oppo w swoich flagowcach nigdy nie było „kurczowo przywiązane” do jednego z dwóch największych producentów chipsetów. Dimensity 9400 ma zadebiutować w październiku 2024 roku i być głównym konkurentem dla Snapdragona 8 Gen 4.

Ponadto według najnowszych doniesień, Oppo Find X8 ma zostać wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz LTPO o rozdzielczości około 1,5K, co oznacza tutaj zauważalną zmianę w porównaniu do 6,78-calowego ekranu w Find X7. Nowy model ma mieć także na pokładzie potrójny system kamer z głównym sensorem 50 Mpix i matrycą o wielkości 1/1.4 cala. Wszystko wskazuje na to, że producent kontynuuje w tym zakresie współpracę z marką Hasselblad.

Niestety, nie mamy na ten moment więcej informacji na temat nadchodzącego smartfona Oppo z najwyższej półki. Z zainteresowaniem pozostaje nam jednak śledzić doniesienia na jego temat, ponieważ (jak już wspomniałem na początku) istnieje realna szansa na to, że trafi do Europy.