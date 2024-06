Tak mógł wyglądać Pixel Fold, ale… Google się nie podobał

Pixel Fold, którego znamy, mógł być zupełnie inny. Do sieci wyciekły zdjęcia i informacje o anulowanym projekcie składanego Pixela, który był tworzony na co najmniej rok przed wersją, jaką znamy teraz. Google nie było zadowolone z tamtego pomysłu na Pixel Folda.

Pixel Fold mógł wyglądać inaczej

Gdy ponad rok temu Google pokazało składany smartfon Pixel Fold, dla fanów technologii stało się jasne, że amerykański gigant technologiczny również chce skroić dla siebie kawałek z tortu zwanego „składakami”. Wiemy już, że trwają pracę nad nowymi smartfonami z serii „Pixel”, w tym nad kolejnym składanym urządzeniem. Jak się jednak okazuje, być może nie będzie się on nazywał Pixel Fold 2.

Nic nie zapowiada też tego, żeby Google miało nagle całkowicie odciąć się od składanych Pixeli, chociaż warto podkreślić, że amerykański gigant lubi nagle zmieniać koncepcje związane z usługami bądź produktami, czego byliśmy świadkami już wiele razy.

Zgodnie z tym, co podaje androidauthority, jeden z prototypów pierwszego, pixelowego folda, był gotowy już rok przed wydaniem Pixel Fold, ale dla firmy z Mountain View nie była to wystarczająco dobra koncepcja, przez co finalnie została anulowana.

Jak prezentuje się na grafice „anulowany Pixel Fold” (to jedyne zdjęcie, które jest w przyzwoitej jakości)?

Anulowany Pixel Fold (źródło: fredito1212 na XDA / androidauthority)

a tak wygląda Pixel Fold, którego znamy:

Google Pixel Fold (fot. Google)

Co jeszcze wiemy o anulowanym Foldzie?

Z wyglądu Pixel Fold niesamowicie mocno przypomina wersję, którą można obecnie kupić od amerykańskiego giganta. Obecny Fold ma co prawda mniejszą wyspę z kamerami, ale całościowo kształt i wygląd niewiele się od siebie różnią w przypadku tych dwóch wersji.

Z przecieków wiemy, że urządzenie miało w prototypie gorszej jakości aparaty. Dla przykładu podstawowy w anulowanej wersji ]miał mieć 12 Mpix, podczas gdy w finalnie wydanym Pixel Fold to jest 48 Mpix. Kolejna różnica to wyświetlacz, gdyż prototyp miał go o wymiarach 66 x 128 mm, podczas gdy Pixel Fold obecny na rynku ma już 67 x 130 mm.

Dla wielu osób takie różnice mogą być małe i nie jest to wystarczający powód, żeby anulować prototyp, który był już w tak zaawansowanym stadium rozwoju. Trzeba jednak pamiętać, że Google lubi kasować usługi bądź produkty, które ich zdaniem nie mają już sensu.

Być może tamta wersja Pixela Fold była anulowana ze względu na to, że amerykański gigant technologiczny potrzebował więcej czasu na dopracowanie innych rzeczy, jak np. oprogramowanie.