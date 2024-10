Smartwatch dla dziecka z GPS? Ta marka ma ciekawy zegarek

Współcześni rodzice i opiekunowie mają wiele narzędzi, dzięki którym mogą dbać o bezpieczeństwo swojej pociechy. Marka Bemi wprowadziła na polski rynek nowy smartwatch dla dziecka z GPS – Bemi Play 2. Jakie funkcje oferuje i ile kosztuje?

Bemi Play 2 to smartwatch dla dziecka z GPS

Jest to kolejny smartwatch dla dziecka z GPS – następca modelu Bemi Play, który trafił do sprzedaży w Polsce dwa lata temu, we wrześniu 2022 roku. Od teraz można kupić Bemi Play 2, który występuje w większej liczbie wersji kolorystycznych, bo aż pięciu. Wszystkie możecie zobaczyć w galerii poniżej – przesuńcie palcem w prawo lub lewo, aby to zrobić.

Zegarek, oprócz tego, że jest dostępny w pięciu wersjach kolorystycznych, jest też wyposażony w wyświetlacz 2.5D o przekątnej 1,85 cala, który zmieszczono w obudowie o wymiarach 39,2×13,9 mm (szerokość x grubość). Całość waży 50 gramów. W każdym aspekcie widoczna jest zatem poprawa względem Bemi Play, który miał 1,69-calowy ekran i wymiary 43,5×16 mm oraz ważył 55 gramów. Ważne jest również to, że obudowa spełnia kryteria klasy pyło- i wodoodoporności IP67.

Ponadto w Bemi Play 2 dodano klawisz-pokrętło, który ma ułatwić obsługę zegarka. A jego funkcjonalność jest szeroka. Model ten oferuje obsługę łączności 4G/LTE, więc można z niego dzwonić i odbierać na nim połączenia głosowe, a także wideo dzięki wbudowanej kamerze. Rodzic bądź opiekun może zablokować połączenia z nieznanych numerów (można zapisać do 15 zaufanych kontaktów).

Bemi Play 2 (źródło: Bemi)

Dzieciaki mogą jednak też same dodawać nowe kontakty bez konieczności wpisywania numerów telefonów za pomocą funkcji „dodaj przyjaciela” – wystarczy, że zbliżą swoje zegarki Bemi i potrząsną nimi przez kilka sekund.

Smartwatch dla dziecka Bemi Play 2 ma również GPS, LBS i Wi-Fi, które pozwalają precyzyjnie określać lokalizację małoletniego oraz odtwarzać trasę, jaką pokonał. Rodzic lub opiekun może też utworzyć bezpieczną strefę – gdy posiadacz zegarka ją opuści, natychmiast zostanie wysłane powiadomienie. W sytuacjach awaryjnych dziecko może użyć przycisku SOS, aby wezwać pomoc.

Zegarek posłuży jednak nie tylko do komunikacji i monitorowania położenia, ale też rozrywki, gdyż oferuje 7 wbudowanych gier edukacyjnych oraz funkcje monitorowania aktywności fizycznej (liczy kroki, spalone kalorie, przebyty dystans) i snu. Ponadto dziecko może zbierać punkty serca za określone aktywności i wymieniać je na określone przez rodzica albo opiekuna nagrody (na przykład zabawkę czy kieszonkowe).

Ile kosztuje smartwatch dla dziecka z GPS Bemi Play 2?

Sugerowaną cenę tego zegarka ustalono na 499,99 złotych, choć w Media Expert kupicie go za 299 złotych, aczkolwiek może to być błąd cenowy, gdyż to zbyt duża różnica.