Oto OPPO Band 2 z większym ekranem, ale wciąż naprawdę dobrą ceną

Portfolio chińskiego producenta właśnie rozszerzyło się o inteligentną opaskę OPPO Band 2, która oferuje naprawdę dobry zestaw funkcji w atrakcyjnej cenie.

Reklama

Nowa opaska OPPO otrzymała zauważalnie większy ekran

Inteligentna opaska OPPO Band w naszym teście została doceniona m.in. za jasny i responsywny ekran AMOLED, aplikację HeyTap Health, bogatą funkcjonalność, sporą liczbę tarcz do wyboru, a także całkiem niezłe funkcje zdrowotne. Oczywiście znalazło się kilka niedociągnięć, ale finalna ocena to 8,6 na 10 możliwych punktów, a więc naprawdę wysoko.

Co przynosi kolejna generacja, nazwana po prostu OPPO Band 2? Od razu w oczu rzuca się większy, bardziej rozciągnięty w poziomie ekran. Nowy model wyposażony jest bowiem w 1,57-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 256×402 pikseli. Dla porównania, w poprzedniku ekran miał 1,1 cala oraz ze względu na proporcje bardziej przypominał wyświetlacz zamontowany w opasce Xiaomi Mi Band 7.

OPPO Band 2 (źródło: OPPO)

Ekran powinien zapewnić czytelny obraz także w słońcu, gdyż oferuje on jasność do 500 nitów. Dodatkowo pokrywa przestrzeń kolorów DCI-P3 i jest chroniony szkłem 2.5D. Na pokładzie mamy jeszcze procesor Apollo 3.5, 8 MB PSRAM i 128 MB pamięci flash. To wszystko ukryte jest w obudowie cechującej się klasą wodoszczelności 5 ATM.

OPPO Band 2 ma także czujnik SpO2, a do tego dochodzą inne czujniki służące do zbierania danych z organizmu użytkownika – np. czujnik tętna. Ponadto na pokładzie urządzenia jest multifunkcjonalny moduł NFC (aczkolwiek OPPO nie wspomina o obsłudze płatności zbliżeniowych), a łączność ze smartfonami odbywa się z wykorzystaniem Bluetooth 5.0 LE. Po sparowaniu opaska może też wyświetlać wskazówki po uruchomieniu nawigacji na smartfonie.

OPPO Band 2 (źródło: OPPO)

Oczywiście nie zabrakło funkcji służących do rejestracji treningów, w tym chociażby biegania, jazdy na rowerze czy pływania. Producent podaje, że łącznie użytkownicy do dyspozycji dostają ponad 100 trybów sportowych. Co więcej, osoby lubiące często zmieniać tarcze nie powinny mieć powodów do narzekania, gdyż dostaną do wyboru aż 200 różnych tarcz.

Jak OPPO Band 2 wypada pod względem czasu pracy na jednym ładowaniu? Producent twierdzi, że inteligentna opaska może działać do 14 dni bez konieczności sięgania po ładowarkę, a to za sprawą akumulatora o pojemności 200 mAh. Należy jeszcze wspomnieć, że OPPO Band 2 zapewnia kompatybilność ze smartfonami z Androidem 6.0 i nowszym, a także z iPhone’ami, które działają pod kontrolą iOS 10 lub nowszej wersji.

OPPO Band 2 – dostępność i cena

Obecnie opaskę można zamówić w Chinach w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i niebieskiej. Ceny OPPO Band 2 startują od 229 juanów (równowartość ~155 złotych) za model bez NFC i kończą się na 269 juanach (~180 złotych) za wariant z NFC. Warto dodać, że w ciągu tygodnia ceny wzrosną odpowiednio do 249 i 299 juanów (~170 i ~200 złotych).

Dla przypomnienia, OPPO Band kosztował na start w Polsce 199 złotych.