Bardziej bez kabli się nie da – te słuchawki TWS można naładować energią słoneczną

Wasi znajomi chwalą się, że kupili niedawno bezprzewodowe słuchawki i teraz technologicznie są o krok przed Wami? Kupcie nowe słuchawki od Urbanista i pokażcie im, kto tu jest „bardziej pozbawiony okablowania”.

Nowe słuchawki TWS od Urbanista ładowane są energią słoneczną

Urbanista z pewnością nie należy do najbardziej rozpoznawalnych marek, produkujących sprzęt audio, który trafia także na polski rynek. Nie przeszkadza jej to jednak tworzyć sprzęt, plasujący się na średniej półce cenowej. W zeszłym roku firma wpadła na niecodzienny pomysł – umieściła specjalne panele fotowoltaiczne na pałąku od słuchawek. Tak powstał model Los Angeles, czyli słuchawki nauszne, które można naładować za pomocą światła słonecznego. Przyszedł jednak czas na miniaturyzację rozwiązania i od dziś możecie skupić swoją uwagę na słuchawkach Urbanista Phoenix.

Źródło: Urbanista

Phoenix to słuchawki bezprzewodowe w stylu AirPodsów – z dodatkową elektroniką upchaną dalej niż same „pchełki”. Firma niestety nie podaje wszystkich informacji na temat specyfikacji technicznej – wiemy na pewno, że sprzęt wspiera hybrydową aktywną redukcję szumów (ANC), ma tryb transparentny oraz można go podłączyć do dwóch urządzeń naraz. Ponadto wspomniana jest możliwość obsługi zarówno dotykiem, jak i głosowo oraz dostosowanie słuchawek za pomocą aplikacji. Ale nie to jest w nich najważniejsze.

Najważniejsza w tym zestawie jest obudowa ładująca. Z jednej strony etui na słuchawki TWS ma wbudowany panel fotowoltaiczny Powerfoyle, produkowany przez szwedzką markę Exeger. Same słuchawki mogą grać przez ~8 godzin – etui dorzuca do tej liczby kolejne 24 godziny, a wystawienie go bezpośrednio na promienie słoneczne na godzinę daje tyle samo dodatkowego czasu słuchania materiałów audio. Stan naładowania etui można sprawdzić za pomocą aplikacji.

Źródło: Urbanista

Czym jeszcze mogą zaskoczyć Phoenixy?

O dziwo, większego zdziwienia raczej nie uda mi się u Was wywołać. Słuchawki cechują się klasą odporności IPX4, korzystają z łączności Bluetooth w standardzie 5.2, a jeżeli ładowanie energią słoneczną miałoby stanowić dla Was problem, zawsze możecie podłączyć etui do prądu za pomocą portu USB-C.

Urbanista Phoenix powinny trafić na do globalnej sprzedaży w czwartym kwartale 2022 roku. Zestaw dostępny będzie w dwóch kolorach – czarnym oraz różowym. Sugerowana cena? 149 dolarów (równowartość ~680 złotych). Jak na słuchawki bezprzewodowe to niemała kwota, ale sam pomysł jest świetny. Pod warunkiem że wyjmiemy etui z kieszeni i położymy w pobliżu okna.