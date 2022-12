OPPO stworzy własny procesor dla smartfonów. Projekt jest ambitny

Możliwe, że smartfony OPPO staną się bardziej wyjątkowe i na tle konkurencji będą wyróżniać się autorskim procesorem. Prace nad układem już trwają.

Autorski procesor OPPO

Na wstępie warto zaznaczyć, że w portfolio producenta znajdziemy już autorskie chipy – MariSilicon X czy niedawno zaprezentowany MariSilicon Y. Mamy jednak do czynienia z układami, które są wyspalizowane w konkretnych obliczeniach i zadaniach. Zdecydowanie nie można ich nazwać pełnoprawnymi układami SoC, które byłyby w stanie konkurować chociażby ze Snapdragonami.

OPPO ma jednak bardziej ambitne plany niż projektowanie tylko wyspecjalizowanych chipów, odpowiadających za konkretne funkcje smartfona. Jak informuje Ice Universe, mający doświadczenie w ujawnianiu planów wielu różnych firm, chińskie przedsiębiorstwo chce stworzyć autorski SoC.

Co prawda, na temat opisywanego układu obecnie wiadomo niewiele, ale źródła wskazują, że mamy do czynienia z jak najbardziej ambitnym projektem. Otóż firma zatrudniła tysiące specjalistów do pracy nad nowym procesorem. Oczywiście możemy być niemal pewni, że chodzi o układ ARM, który będzie składał się z rdzeni Cortex i procesorów graficznych Mali.

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że nowy układ miałby stać się sercem smartfonów OPPO w 2024 roku. Trzeba przyznać, że trochę będziemy musieli poczekać na efekt prowadzonych prac, ale stworzenie własnego procesora wymaga naprawdę sporych nakładów pracy. Niewykluczone więc, że firma zdecyduje się na współpracę z innym, bardziej doświadczonym graczem.

Wcześniej pojawiały się już podobne rewelacje

Warto dodać, że nie są to pierwsze informacje na temat układu SoC, który miałby być autorskim dziełem OPPO. Wcześniejsze rewelacje wskazują, że procesor ma być wykonany w procesie litograficznym 4 nm. Wówczas też mogliśmy usłyszeć, że jego wprowadzenie na rynek planowane jest na 2024 rok.

Firma wielokrotnie udowodniła, że potrafi tworzyć naprawdę intrygujące i innowacyjne rozwiązania w smartfonach. Udowodniła też, że ma zdolności do projektowania autorskich chipów. Możliwe więc, że OPPO faktycznie pokaże własny SoC w 2024 roku i będzie to całkiem dobry procesor.