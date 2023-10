Nowy smartfon vivo to prawdziwe cudo

Mogę sprawiać wrażenie psychofana vivo, ale co zrobię, że smartfony tego producenta naprawdę bardzo mi się podobają. Nie inaczej jest w przypadku nowego modelu vivo V29 Pro, który dołączył dziś do wprowadzonych wcześniej na rynek (równie atrakcyjnych) vivo V29 i vivo V29e.

vivo V29 Pro to bardzo atrakcyjny smartfon

Nowy vivo V29 Pro, podobnie jak inne smartfony marki, sprawia wrażenie bardzo smukłego i nie jest ono mylne, ponieważ ma on tylko 7,46 mm grubości. Pozostałe wymiary to 164,18 mm wysokości i 74,37 mm szerokości. W dodatku potęguje je obustronnie zakrzywiony wyświetlacz, który cechuje się świetnymi parametrami. Ekran zapewnia bowiem wsparcie dla 1,07 mld kolorów, palety barw DCI-P3 i HDR10+, a do tego osiąga lokalną jasność szczytową do 1300 nitów i obsługuje ściemnianie PWM do 2160 Hz.

vivo V29 Pro (źródło: vivo)

Ponadto ekran potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz i reagować natychmiast na dotyk z prędkością nawet 1000 Hz. Przekątna wyświetlacza to natomiast 6,78 cala, a rozdzielczość Full HD+ 2800×1260 pikseli, co przekłada się na 452 ppi. Ekran to zatem bardzo mocna strona vivo V29 Pro, jednak nie jest ona jedynym magnesem na klientów.

Smartfon potrafi bowiem również robić bardzo dobre zdjęcia dzięki temu, że zastosowano w nim aż dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix każdy – jeden z nich znajduje się na przodzie (f/2.0), a drugi na tyle (f/1.88). Na panelu tylnym jest też aparat z matrycą 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym i 12 Mpix (f/1.98) do zdjęć portretowych. W dodatku 50 Mpix aparat główny na pleckach ma optyczną stabilizację obrazu. Producent informuje również, że nowy model, podobnie jak vivo V29e, oferuje ekskluzywny tryb do zdjęć, stworzony z myślą o indyjskich weselach.

vivo V29 Pro (źródło: vivo)

Mocną stroną tego smartfona ma być również wydajność, ponieważ wyposażono go w mocny procesor MediaTek Dimensity 8200 oraz 8/12 GB RAM z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 8 GB w ramach funkcji Extended RAM 3.0. Według deklaracji producenta, dzięki temu vivo V29 Pro będzie w stanie utrzymać w tle nawet 36 aktywnych aplikacji. Pamięć wbudowana ma natomiast pojemność 256 GB i nie ma możliwości dodania karty microSD.

Nowy vivo V29 Pro oferuje również m.in. Bluetooth 5.3, ekranowy czytnik linii papilarnych, dual SIM (2x nano SIM) i port USB-C z obsługą USB OTG. Smartfon ma też akumulator o pojemności 4600 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 80 W (do 50% w 18 minut). Całość fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką Funtouch OS 13.

Cena vivo V29 Pro

Smartfon będzie dostępny w Indiach w dwóch kolorach (czarnym Space Black i niebieskim Himalayan Blue) oraz dwóch konfiguracjach pamięciowych: 8/256 GB za 39999 rupii (równowartość ~2100 złotych) i 12/256 GB za 42999 rupii (~2265 złotych).

vivo V29 Pro (źródło: vivo)

Jako że vivo wycofało się w Polski, nowy vivo V29 Pro (niestety) nie trafi do sprzedaży w Polsce.