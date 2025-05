Opera zapowiada nową przeglądarkę. Takich funkcji konkurencja nie ma

Nowa przeglądarka internetowa Opera Neon zapewni zestaw funkcji, które mogą kojarzyć się z science fiction. Na pierwszym planie znajdzie się sztuczna inteligencja.

Nowa Opera będzie pierwszą przeglądarką opartą na agentach AI

W tym roku zadebiutowała Opera Air, czyli przeglądarka internetowa w założeniach pomagająca użytkownikom zadbać o zdrowie. Dołączyła do coraz większego grona produktów firmy – mamy główną przeglądarkę dostępną na wszystkich popularnych platformach, Operę GX dla graczy i jeszcze Operę Mini dla użytkowników Androida, którzy potrzebują lekkiego oprogramowania z funkcją oszczędzania danych komórkowych.

To jednak nie koniec planów. Otóż właśnie została zapowiedziana kolejna przeglądarka internetowa. Nazywa się Opera Neon i wprowadzi funkcje AI na wyższy poziom, obecnie niedostępny w Google Chrome, Microsoft Edge czy Safari. Co więcej, niektóre funkcje mają wyręczyć użytkownika w określonych zadaniach.

Przeglądarka zostanie wyposażona w natywnego, w pełni zintegrowanego agenta AI. Jego zadaniem będzie przeszukiwanie sieci, uzyskiwanie wiarygodnych odpowiedzi i informacji kontekstowych dotyczących odwiedzanej witryny. Brzmi ciekawie, ale to dopiero początek możliwości AI.

Do dyspozycji użytkowników zostanie oddana funkcja Browser Operator, która umożliwi automatyzację rutynowych zadań internetowych (m.in. wypełnianie formularzy, rezerwowanie hoteli, całych podróży czy nawet robienie zakupów). Warto zaznaczyć, że funkcja będzie wykonywać zadania lokalnie na urządzeniu, co ma przełożyć się na wyższy poziom prywatności i bezpieczeństwa.

Ponadto Opera Neon zapewni dostęp do kompletnego silnika AI, który będzie w stanie rozumieć i interpretować to, co użytkownicy chcą stworzyć. Pomogą tutaj agenci AI działający poza przeglądarką. Możliwe będzie więc kontynuowanie pracy również, gdy przeglądarka zostanie zamknięta, a komputer wyłączony. Zadania będą wykonywane w wirtualnej maszynie umieszczonej w chmurze.

Co na tej funkcji zyskają użytkownicy? Twórcy przeglądarki jako przykłady podają możliwość poproszenia sztucznej inteligencji o podsumowanie raportu, wygenerowanie fragmentu kodu, a nawet o stworzenie strony internetowej czy gry. Co więcej, możliwa będzie praca nad wieloma projektami jednocześnie.

Musimy trochę poczekać

Opera Neon nie jest jeszcze dostępna. Obecnie można zapisać się na listę zainteresowanych użytkowników, którzy chcą sprawdzić możliwości przedstawionych funkcji. Niestety, korzystanie z przeglądarki będzie wymagało opłacenia subskrypcji.