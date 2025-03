Z Operą łatwiej ogarniesz karty. Wystarczy kilka słów

Dwie i pół dekady temu Opera wynalazła karty w przeglądarce. Dziś sprawia, że zarządzanie nimi staje się o wiele prostsze, zaprzęgając do pomocy – a jakże! – sztuczną inteligencję. Nowa funkcja nazywa się AI Tab Commands i jest już dostępna dla wszystkich użytkowników, także w Polsce.

AI Tab Commands, czyli inteligentne zarządzanie kartami w przeglądarce Opera

AI Tab Commands to nowa funkcja, dzięki której zyskujemy możliwość zarządzania kartami w przeglądarce za pomocą komend wydawanych naturalnym językiem. Nad wszystkim czuwa Aria, czyli sztuczna inteligencja zintegrowana z Operą, wprowadzona blisko dwa lata temu.

Jak to działa? Wystarczy uruchomić przeglądarkowy wiersz poleceń (w przypadku systemu Windows możesz to zrobić, wciskając równocześnie klawisze Ctrl i /), a następnie wpisać polecenie. To może być na przykład: „zamknij wszystkie karty poza tą” albo „pogrupuj karty według tematów”, albo też „przypnij wszystkie karty z YouTube”.

Opera AI Tab Commands (źródło: Opera)

Aby skorzystać z tej funkcji musisz tylko mieć aktualną wersję Opery oraz co najmniej 5 otwartych kart. No ale to raczej logiczne, bo przy dwóch czy trzech szybciej jest kliknąć parę razy myszką niż wpisywać specjalną komendę. Inna sprawa, gdy tych otwartych kart jest 20 albo i więcej.

Dla wielu osób istotny może być też fakt, że informacje o otwartych kartach pozostają na komputerze użytkownika i nigdzie indziej nie płyną. Na serwer sztucznej inteligencji wysyłana jest tylko komenda, a prywatne dane są przetwarzane lokalnie. Nie musisz więc obawiać się o kwestie bezpieczeństwa przy korzystaniu z tego rozwiązania.

Opera i sztuczna inteligencja

Swoją drogą, ten przeglądarkowy wiersz poleceń to w ogóle fajna sprawa. Z tego samego poziomu możemy zadać zwykłe pytanie sztucznej inteligencji (bez konieczności korzystania z czatu na pasku bocznym czy też wychodzenia z aktualnie odwiedzanej strony).

Wciskając klawisz Tab przełączamy się zaś między trybami – kolejne dwa to Kontekst strony (umożliwiający zapytanie o treść wyświetlaną na ekranie) oraz Pisanie (pozwalające na poprawę treści lub formy wprowadzonego tekstu, a także generowanie nowej treści).