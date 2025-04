Prince of Persia: The Lost Crown już na smartfonach. Cena zaskakuje

Nie mieliście ostatnio okazji, aby zabrać się za zeszłorocznego Prince of Persia? Od teraz nie macie już wymówki – nie dość, że właśnie pojawił się port na urządzenia mobilne, to jeszcze został wyceniony całkiem atrakcyjnie.

Wiele osób odrzuciło Prince of Persia: The Lost Crown jeszcze przed premierą gry. Tytułowi dostało się głównie za bycie metroidvanią, a nie trójwymiarową platformówką (tak, jak poprzednie odsłony) oraz za bardziej młodzieżowy kierunek artystyczny. Słaba renoma Ubisoftu w ostatnich latach również nie stanowiła wartości dodanej, więc wiele osób spodziewało się średniaka, który zasłuży maksymalnie na 6/10.

Historia jednak okazała się zgoła inna. Miałem przyjemność ogrywać Prince of Persia: The Lost Crown na premierę i bez cienia wątpliwości uważam, że była to świetnie zrealizowana gra. Od grafiki ze świetnymi kadrami i panoramami, przez satysfakcjonujący system walki, po świetnie wyważone wyzwania zręcznościowe i pojedynki z bossami. Dorzucając do tego garść zamiast worka znajdziek i dobry stan techniczny na premierę, „ósemka” była jak najbardziej zasłużoną oceną.

Prince of Persia: The Lost Crown (źródło: Bartosz Kaja| Tabletowo.pl)

Prince of Persia: The Lost Crown w formie mobilnej

Tytuł pojawił się na PC, PlayStation 4 i PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series S/X, a także na Nintendo Switch. Teraz do listy dołącza również opcja mobilna, zarówno na Androida, jak i ekosystem Apple. Opis sugeruje, że Ubisoft przyłożył się do portu gry – tytuł oferuje zarówno przeprojektowane sterowanie, uwzględniające ekrany dotykowe z możliwością konfiguracji, jak i obsługę zewnętrznych kontrolerów, wsparcie niestandardowych proporcji ekranu oraz drobne ułatwienia dla tych, którzy chcą faktycznie odprężyć się w trakcie gry na smartfonie.

Mobilny Książę Persji może być również niezłym wyborem dla tych, którzy wyznają ideę „tanie granie”. The Lost Crown dostępny jest w formie darmowego prologu do sprawdzenia, a po jego ukończeniu możemy zakupić pozostałą zawartość za 39,99 złotych. Porównywarki cen podpowiadają, że gra nie była tak nisko wyceniana w trakcie jakiejkolwiek promocji na startowych platformach.

W kwestii wymagań sprzętowych na urządzeniach Apple, potrzebujecie co najmniej iOS lub iPadOS w wersji 14.0 oraz sprzęt wyposażony w układ mobilny A12 Bionic lub nowszy.