ChatGPT stał się jeszcze mądrzejszy. Intuicja i inteligencja opanuje komputery

OpenAI zaanonsowało jeszcze bardziej intuicyjny i inteligentny model dla ChatGPT. GPT-5.5 ma lepiej radzić sobie z pisaniem i kodowaniem bez uszczerbku na prędkości. Firma oficjalnie udostępniła też bota dedykowanego dla lekarzy.

OpenAI prezentuje GPT-5.5 – najbardziej inteligentny jak dotąd model ChatGPT

W sierpniu 2025 roku OpenAI zaprezentowało możliwości modelu GPT-5. Nie szczędzono określeń typu najlepszy, najbardziej inteligentny i jeszcze bardziej użyteczny, ale amerykański gigant specjalizujący się w sztucznej inteligencji nadal rozwija swoją technologię. Firma właśnie zaprezentowała model GPT-5.5 – czyli kolejny (jak dotąd) najbardziej inteligentny i najbardziej intuicyjny w użyciu model.

OpenAI podkreśla, że najnowsza technologia jeszcze szybciej rozumie to, co chce osiągnąć użytkownik. Ponadto model może wykonać więcej zadań samodzielnie i ma świetnie radzić sobie z pisaniem, kodowaniem, przeglądaniem informacji w sieci, analizą danych, a także tworzeniem dokumentów czy arkuszy kalkulacyjnych. Wszystko to łączy się z obsługą programów i przełączaniem się pomiędzy kolejnymi narzędziami, aby skompletować dla użytkownika gotowe rozwiązanie. Firma deklaruje, że korzyści nowego rozwiązania są widoczne przede wszystkim podczas kodowania i korzystania z materiałów naukowych. GPT-5.5 pomimo zaawansowanego rozumowania i większego zakresu działania ma radzić sobie bez uszczerbku dla szybkości.

Najnowszy model OpenAI jest udostępniany wraz najsilniejszym jak dotąd zestawem zabezpieczeń. Technologia została zaprojektowana w taki sposób, aby jeszcze bardziej ograniczyć nadużycia. Firma wspomina też m.in. o bardziej rygorystycznych mechanizmach kontroli aktywności podwyższonego ryzyka czy wrażliwych żądań cybernetycznych.

GPT-5.5 jest obecnie wdrażane dla subskrybentów planów Plus, Pro, Business i Enterprise w ChatGPT oraz Codex. Z kolei GPT-5.5 Pro udostępniany jest użytkownikom Pro, Business i Enterprise w ChatGPT. Wkrótce nowy model zostanie też wdrożony do API.

ChatGPT dla lekarzy i pielęgniarek – OpenAI udostępnia darmowego bota dla medyków

OpenAI zaprezentowało również odsłonę ChatGPT dedykowaną dla lekarzy. Sztuczna inteligencja ma wspierać medyków w dokumentacji i badaniach medycznych, dzięki czemu specjaliści mogliby bardziej skupić się na obsłudze pacjentów.

Jak podkreślono w komunikacie, amerykański system opieki medycznej obecnie obejmuje coraz większą liczbę pacjentów, a jednocześnie rosną też wymagania administracyjne. Z tegorocznych badań Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego wynika, że aż 72% medyków przyznaje, iż korzysta z narzędzia ChatGPT podczas praktyki klinicznej – w zeszłym roku wynik ten wyniósł 48%. Podczas tworzenia ChatGPT dla medyków zespół OpenAI współpracował z setkami specjalistów.

Bot ten ma obejmować:

zaawansowane modele AI służące do rozwiązywania rozbudowanych zadań,

funkcję uczenia się powtarzalnych procesów klinicznych,

wyszukiwanie informacji klinicznych i informacji w oparciu o źródła medyczne,

opcjonalne wsparcie Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA),

bezpieczeństwo konta i prywatności (brak szkoleń modeli na udostępnianych danych).

ChatGPT dla lekarzy jest już dostępny za darmo w USA dla każdego zweryfikowanego medyka – lekarza, pielęgniarki, asystenta lekarza i farmaceuty. Z czasem OpenAI planuje rozszerzyć dostępność tej technologii w kolejnych grupach i krajach.