Huawei Band 11
fot. Huawei
Wearable

Nowe opaski Huawei w Polsce. Cena jest niska, a na start dostaniesz jeszcze rabat

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Sprzęt
Wearable
Nowe opaski Huawei w Polsce. Cena jest niska, a na start dostaniesz jeszcze rabat

Opaski Huawei Band 11 oraz Huawei Band 11 Pro zawitały do Polski. Mimo iż ich cena jest naprawdę niska, to oferują zaskakująco dużo.

Co oferują opaski Huawei Band 11 i Huawei Band 11 Pro?

Premiera opasek Huawei Band 11 za nami. Wcześniej poznaliśmy już ich wygląd i specyfikację, więc teraz nie ma większego sensu rozpisywać się na temat omawianych urządzeń. Po szczegóły odsyłam do zalinkowanego przed chwilą tekstu przygotowanego przez Wojtka.

Wypada jednak podać kilku kluczowych cech. Otóż obie opaski oferują 1,62-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 286 x 482 pikseli. Jeśli chodzi o maksymalną jasność, to model podstawowy zapewnia 1500 nitów, a opaska Huawei Band 11 Pro aż do 2000 nitów.

Nie zabrakło funkcji związanych z monitorowaniem zdrowia – m.in. pomiar pulsu, natleniania krwi czy jakości snu. Użytkownicy mogą też korzystać z liczenia kroków, spalonych kalorii i ponad 100 trybów sportowych. Dodatkowo model Huawei Band 11 Pro ma wbudowany moduł GPS, co może być kluczowe dla osób stawiających na aktywności na świeżym powietrzu.

Huawei Band 11
Huawei Band 11 (fot. Huawei)

Zabrakło możliwości prowadzenia rozmów głosowych, ale opaski wyświetlają powiadomienia ze smartfona. Akumulator o pojemności 300 mAh zapewnia do 8 dni normalnego korzystania lub nawet 14 dni pod warunkiem, że będziemy wyjątkowo oszczędni. W trybie zawsze włączonego ekranu czas pracy spada do 3 dni.

Warto także wiedzieć, że podstawowy model Huawei Band 11 występuje w wersji polimerowej (ważącej 16 gramów) i aluminiowej (17 gramów), a Band 11 Pro wyłącznie w aluminiowej (18 gramów). Opaski różnią się też nieco kształtem i wymiarami.

Huawei Band 11 Pro
Huawei Band 11 Pro (fot. Huawei)
Zobacz również

Huawei Band 11 i Huawei Band 11 Pro – cena w Polsce

Cennik w Polsce zaczyna się od 219 złotych. Za tyle dostaniemy podstawową wersję Huawei Band 11 z obudową z polimeru. Na 249 złotych wyceniono wariant aluminiowy. Natomiast opaska Huawei Band 11 Pro to wydatek 299 złotych.

Gdzie kupić?

Huawei Band 11

ok. 179 zł
(Przybliżona cena z dnia: 26 lutego 2026)
Komputronik
Media Expert
Media Markt
Huawei
x-kom
Zawiera linki afiliacyjne.

Dostępna jest promocja! Otóż z okazji premiery, w okresie od 26 lutego do 22 marca 2026 roku, kupujący mogą skorzystać z obniżki 50 złotych na Huawei Band 11 Pro i modele Band 11 z obudową ze stopu aluminium. Z kolei cena podstawowej opaski została obniżona o 40 złotych.

Gdzie kupić?

Huawei Band 11 Pro

ok. 249 zł
(Przybliżona cena z dnia: 26 lutego 2026)
Komputronik
Media Expert
Media Markt
Huawei
x-kom
Zawiera linki afiliacyjne.

Podsumujmy więc ceny nowych opasek Huawei:

ModelWersjaCena regularnaObniżkaCena promocyjna
Huawei Band 11Obudowa z polimeru219 złotych-40 złotych179 złotych
Huawei Band 11Obudowa ze stopu aluminium249 złotych-50 złotych199 złotych
Huawei Band 11 ProObudowa ze stopu aluminium299 złotych-50 zlotych249 złotych

Obserwuj nas