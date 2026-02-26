Nowa funkcja w Mapach Google może solidnie namieszać

Wygląda na to, że Google próbuje wdrożyć sztuczną inteligencję do aplikacji Mapy Google. Street View prawdopodobnie otrzyma też delikatne, wizualne odświeżenie.

Dziwna funkcja AI może zostać wdrożona do Map Google

Google naprawdę mocno zaangażowało się w rozwój sztucznej inteligencji. Funkcje AI wdrażane (a raczej wpychane) są już dosłownie wszędzie, a technologiczny gigant integruje je z wieloma popularnymi narzędziami. W sierpniu 2025 roku Google zaanonsowało potężną aktualizację Gemini. Do grona rozwiązań dołączono Nano Banana, czyli model przeznaczony do generowania i edycji obrazów (znany też jako Gemini 2.5 Flash Image). Teraz okazuje się, że Google może wykorzystać tę technologię w naprawdę wielu narzędziach.

Autorzy z Android Authority w kodzie programistycznym Map Google (wersja 26.09.00.873668274) odkryli, że do narzędzia Street View może zostać wdrożony model Nano Banana. Zgodnie z opisem rozwiązanie miałoby pozwolić użytkownikom na wygenerowanie obrazu danego miejsca w wybranym stylu. Po opracowaniu grafiki można będzie ją udostępnić, aby podzielić się z innymi.

Jak podkreślają odkrywcy, integracja Nano Banana z Mapami Google wydaje się być zbyt daleko idącym pomysłem. Sporo użytkowników korzysta z funkcji Street View, aby zobaczyć dane miejsce, ulice lub obiekty i np. podjąć decyzję czy warto je odwiedzić w rzeczywistości. Czas pokaże, w jaki sposób będzie w praktyce działać ta opcja.

Mapy Google – kosmetyczne zmiany w interfejsie Street View

Poza szalonym pomysłem związanym z Google Maps, firma prawdopodobnie wprowadzi kilka delikatnych zmian w interfejsie. Jedną z nich są zaokrąglone rogi okna pola wyboru rodzaju mapy w Street Maps. Drugą modyfikację zauważono w nazwie – w szczegółach mapy, zamiast opcji 3D może pojawić się opcja Raised builidings (zgodnie z tłumaczeniem nazwa może brzmieć np. Podwyższone budynki).

Warto podkreślić, że zarówno Nano Banana, jak i kosmetyczne zmiany w interfejsie to dopiero odkrycia w kodzie programistycznym. W praktyce oznacza to, że powyższe funkcje mogą nigdy nie zostać wdrożone do narzędzia. Wspomnę jednak, że w mojej aplikacji rogi są już zaokrąglone, natomiast wariant szczegółowości mapy nadal pozostaje podpisany jako 3D. Z kolei u Grzesia jest odwrotnie – rogi pozostają niezaokrąglone, a wariant 3D zamienił się na Budynki przestrzenne.