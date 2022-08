Wiemy już wszystko o opasce Fitbit Inspire 3!

Na początku sierpnia pojawiły się informacje o trzech nowych urządzeniach od marki Fitbit. Teraz jedno z nich pojawiło się na kanadyjskim Amazonie. Dzięki temu poznaliśmy wszystkie jego tajemnice!

Amazon się „wysypał”

Niedawno miał miejsce przeciek, który ujawnił, że Fitbit planuje premierę trzech nowych gadżetów – dwóch smartwatchy i jednego smartbanda. Ten ostatni, czyli Fitbit Inspire 3, właśnie pojawił się przedwcześnie na kanadyjskim Amazonie.

Oferta szybko została usunięta ze strony, ale jak doskonale wiadomo, w internecie nic nie ginie, a ludzie zdążyli zrobić zrzuty ekranu specyfikacji i ceny, a nawet zapisać całą witrynę do odtworzenia offline. Dzięki Fitness Tracker Test możemy podziwiać więc wszystkie informacje, które zawarte były w opisie oferty na Amazonie.

Fitbit Inspire 3 – specyfikacja

Poznaliśmy między innymi kompletną specyfikację produktu. Fitbit Inspire 3 ma być typowym smartbandem przypominającym nieco inny model z oferty tego producenta, a mianowicie Fitbit Luxe. Różnice w wyglądzie są naprawdę minimalne. Inspire 3 będzie oferowany w trzech wariantach kolorystycznych, czyli Midnight Zen (czarny), Morning Glow (żółty) oraz Lilac Bliss (różowy).

Ekran w nim użyty to kolorowy AMOLED z obsługą Always On Display. Ponadto bateria ma wytrzymywać do 10 dni użytkowania. Inspire 3 otrzyma możliwość pomiaru natlenienia krwi (SpO2) oraz tętna. Dodatkowo będzie on w stanie monitorować zmiany w temperaturze skóry i częstotliwość oddechów.

Smartband będzie również mierzył kroki, dystans i spalone kalorie, a także pozwoli na kontrolowanie zdrowia przez użytkowniczki płci żeńskiej. Skontroluje on też jakość naszego snu i pozwoli ustawić budzik. Znajdziemy w nim rzecz jasna różne ćwiczenia i opcje ich śledzenia, stworzone z myślą o osobach aktywnych.

Cena i dostępność

Na kanadyjskiej stronie Amazon widniała również cena: 129,95 dolarów kanadyjskich i data premiery, którą ustalono na 29 września. Podejrzewać można zatem, że tego dnia zegarek pojawi się w sprzedaży globalnie, a zaprezentowany zostanie przez Fitbit oficjalnie w pierwszym tygodniu września na wydarzeniu IFA w Berlinie.

Jeśli chodzi natomiast o cenę, to jest ona identyczna jak w przypadku Inspire 2 w dniu jego premiery. Dodatkowo przy zakupie otrzymalibyśmy gratisowe 6 miesięcy subskrypcji Fitbit Premium. Spodziewamy się zatem, że globalnie również zostanie utrzymana podobna cena, czyli 99,95 dolarów amerykańskich w USA i 99,95 euro w Europie. Jeśli Fitbit Inspire 3 trafi do Polski, to jego cena powinna wynieść 469 złotych.