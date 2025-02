OnePlus Watch 3 dopiero się pojawił, a już w planach jest inna wersja

Premiera smartwatcha OnePlus Watch 3 miała miejsce dopiero co. Użytkownicy szybko jednak zwrócili uwagę na dwie kwestie, które nie przypadły im do gustu (i nie chodzi tu o napis Meda in China zamiast Made in China na obudowie). Okazuje się, że producent nie jest na to głuchy i już teraz pracuje nad poprawkami.

OnePlus Watch 3 z LTE? Możliwe, możliwe…

OnePlus Watch 3 został zaprezentowany przed tygodniem. Wzbudził sporo emocji, głównie za sprawą całkiem obiecującej specyfikacji. Trudno też jednak było nie zauważyć jednego poważnego braku – smartwatch nie obsługuje kart eSIM i nie umożliwia nawiązania łączności z internetem poprzez sieć 4G / LTE. Możliwe jednak, że doczekamy się wariantu, który zaoferuje taką funkcję.

Zacząć wypada od tego, że brak LTE dotyczy globalnej wersji zegarka, gdyż w Chinach pojawiła się wersja z łącznością komórkową. Dr Leo Zhang, szef badań i rozwoju w OnePlus Health Lab, przyznał w niedawnym wywiadzie, że technologia nie jest tu przeszkodą – stanowi ją współpraca z operatorami poza Państwem Środka. Jeśli uda się z nimi dogadać, OnePlus Watch 3 z LTE będzie mógł pojawić się także w Europie.

OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Przy okazji dr Leo Zhang zdradził, że inżynierowie pracują również nad mniejszym wariantem zegarka – aktualnie dostępny jest tylko model w rozmiarze 47 mm, który dla osób o smuklejszych nadgarstkach może być po prostu za duży. Sam mam go właśnie na ręce i o ile jest lekki i wygodny, to rzeczywiście jest przy tym dość masywny. Chciałbym też zwrócić uwagę na grubość wynoszącą blisko 12 mm, ale to coś, co raczej trudno będzie zmienić przy zachowaniu obecnej funkcjonalności.

Co oferuje smartwatch OnePlus Watch 3?

Mierzy tętno i natlenienie krwi, a do tego oferuje monitorowanie zmian temperatury ciała, badanie EKG i ocenę ryzyka rozwoju sztywności tętnic. Zlicza też kroki i kalorie, by motywować do realizacji codziennych celów. Nie brakuje również pomiaru czasu i jakości snu ani setki trybów treningowych.

OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Na pokładzie znajdują się liczne moduły, w tym GPS, barometr, akcelerometr, żyroskop i… NFC. Ten ostatni umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych poprzez Portfel Google. Zegarek wyświetla też powiadomienia i pozwala na nie reagować, a do tego umożliwia prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth. Świetną opcją jest również funkcja pilota zdalnego sterowania telefonem.

Warto także zwrócić uwagę na płynne działanie (dzięki procesorowi Snapdragon W5 i systemowi Wear OS 5), długi czas pracy (od 3 do 16 dni w zależności od intensywności użytkowania) oraz wysoki komfort użytkowania (to z kolei zasługa jasnego i wyraźnego wyświetlacza AMOLED o średnicy 1,5 cala).

Recenzja – wkrótce. Promocja – już teraz

Już wkrótce na łamach Tabletowo.pl pojawi się pełna recenzja urządzenia, a już teraz mogę zdradzić, że ocena będzie dość wysoka. Jeśli nie zamierzasz czekać i już teraz chcesz go kupić, możesz zamówić smartwatch OnePlus Watch 3 w popularnych elektromarketach (choć bywają problemy z dostępnością). Do 18 marca 2025 roku trwa promocja na start, dzięki której zamiast 1499 złotych zapłacisz 1299 złotych.