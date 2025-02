Ten kraj zakazał sprzedaży iPhone’ów. Apple w końcu udobruchało władze

W październiku 2024 roku władze Indonezji podjęły decyzję o zakazie sprzedaży smartfonów Apple na terenie kraju. Była to kara za niewywiązanie się ze złożonych deklaracji. Po czterech miesiącach Amerykanie w końcu zdołali udobruchać włodarzy.

Dlaczego Apple nie może sprzedawać iPhone’ów w Indonezji?

Według indonezyjskiego prawa niektóre smartfony muszą mieć nawet 40% części wyprodukowanych lokalnie. Nie musi to jednak oznaczać faktycznej produkcji w kraju, ponieważ producenci mogą skorzystać też z innych metod, w tym schematu produkcji i rozwoju innowacji.

Apple zdecydowało się na ten ostatni, deklarując zainwestowanie równowartości prawie 110 milionów dolarów amerykańskich. Do 11 października 2024 roku Amerykanie wydali 94,5 mln USD, w związku z czym władze Indonezji ostrzegły firmę z Cupertino, że grozi jej zakaz sprzedaży iPhone’ów, ponieważ nadal nie wypełniła swoich deklaracji.

28 października Indonezyjczycy przeszli od słów do czynów i zakazali sprzedaży smartfonów z serii iPhone 16. To duży cios dla Apple, ponieważ w tym kraju mieszka około 280 milionów osób – jest to czwarte najludniejsze państwo na świecie.

Apple znów będzie mogło sprzedawać iPhone’y w Indonezji

Amerykanie naturalnie starali się „przekonać” indonezyjskie władze, aby zniosły zakaz sprzedaży smartfonów z rodziny iPhone 16. Początkowo zaoferowali zainwestowanie dodatkowych 10 milionów dolarów, później 100 milionów, a w ostateczności 1 miliarda. Ostatnia z propozycji została przyjęta, choć i tak została uznana za „niewystarczającą”.

Bloomberg, powołując się na źródła, które nie mogą wypowiedzieć się oficjalnie, informuje, że Ministerstwo Przemysłu Indonezji wkrótce podpisze memorandum o porozumieniu z Apple. Następnie, tak szybko, jak to możliwe, firma otrzyma pozwolenie na wznowienie sprzedaży smartfonów z rodziny iPhone 16.

Na tę chwilę szczegóły porozumienia są nieznane, lecz źródła twierdzą, że Apple nie zamierza produkować iPhone’ów w Indonezji, przynajmniej w najbliższej przyszłości – a to właśnie na tym zależało krajowym władzom, szczególnie że sam Tim Cook powiedział, iż firma to rozważy. Zamiast tego na wyspie Batam ma powstać fabryka, w której będą produkowane lokalizatory AirTag.

Początkowo zatrudnienie w niej ma znaleźć 1000 osób, a docelowo ma być w niej produkowane 20% wszystkich AirTagów. Ponadto Amerykanie zainwestują w centra badawczo-rozwojowe i zwiększą wydatki na programy szkoleniowe w Indonezji.