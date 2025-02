Z nową, tańszą podkładką Logitech Powerplay 2 zapomnisz o ładowaniu myszy

Uwielbiam myszki bezprzewodowe. W dzisiejszych czasach w wielu aspektach dorównują przewodowym rozwiązaniom. Niestety – większość sposobów zasilania wymaga unieruchomienia akcesorium na krótszą lub dłuższą chwilę. Logitech Powerplay 2 to kolejna generacja sprzętu, który niemalże eliminuje wady bezprzewodowych myszek.

Jak ładować bezprzewodową myszkę?

Najpopularniejsze metody zasilania bezprzewodowych akcesoriów oparte są na bateriach lub akumulatorach. W pierwszym przypadku ładowanie wymaga tylko wymiany paluszków na naładowane i gotowe. Większość producentów decyduje się jednak na wbudowane ogniwa, które należy co jakiś czas podładować. I tu zaczyna się ciekawa sprawa.

Na przestrzeni lat, obok po prostu podpinania kabla i stacji ładowania, pojawiły się również podkładki działające jak ładowarka indukcyjna. Niestety, niemal wszystkie rozwiązania wymagają, aby w trakcie uzupełniania akumulatora myszka pozostawała w bezruchu. Logitech Powerplay to jedyny produkt, który jest w stanie zasilać mysz zarówno w spoczynku, jak i w trakcie poruszania nią. Firma zaprezentowała właśnie następcę konstrukcji.

Specyfikacja Logitech PowerPlay 2

Jednym z najważniejszych parametrów podkładek jest oczywiście ich powierzchnia. Co ciekawe, PowerPlay 2 mierzy 344 milimetry długości i 284 milimetry szerokości – poprzedni model był większy – miał wymiary 321×334 milimetrów. Producent zapewnia jednak, że pomimo 12% mniejszej powierzchni do poruszania się myszki, sam obszar ładowania urósł o 15%, co powinno spodobać się graczom wykorzystującym całą podkładkę.

Logitech PowerPlay 2 (Źródło: Logitech)

Oprócz tego firma chwali się, że udało jej się odchudzić konstrukcję. PowerPlay pierwszej generacji z pominięciem stacji bazowej mierzy 4,3 milimetra – wysokość następcy to zaś 3,5 milimetra. Ładowanie nadal odbywa się z pomocą pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości w połączeniu z Charging Coin, który należy umieścić w myszce. Obecnie rozwiązanie obsługuje 10 myszek Logitech: Pro X Superlight 2 Dex, Pro X Superlight 2, Pro X Superlight, Pro Wireless, G903, G703, G502 X Plus, G502 X Lightspeed, G502 Lightspeed, G309.

Logitech PowerPlay 2 zadebiutuje na półkach 11 marca 2025 roku. Sugerowana cena producenta to 109 euro (równowartość około 450 złotych). Bazowa cena PowerPlay wynosi obecnie 649 złotych na oficjalnej stronie – w innych sklepach ceny zaczynają się od 429 złotych. PowerPlay 2 powinien zatem zaoferować większą powierzchnię ładowania i cieńszą konstrukcję w podobnej cenie.