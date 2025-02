To już pewne. OnePlus Watch 3 w tym miesiącu pojawi się w Polsce

Dla wszystkich, którzy nie mogą doczekać się smartwatcha OnePlus Watch 3, mam bardzo dobrą wiadomość. Premiera, w dodatku również w Polsce, już niebawem.

OnePlus Watch 3 nadchodzi

Prawie rok temu zadebiutował OnePlus Watch 2, natomiast teraz producent przygotowuje się do premiery kolejnej generacji smartwatcha, który może okazać się naprawdę interesującą propozycją. Wcześniej mogliśmy usłyszeć, że OnePlus Watch 3 otrzyma obrotową koronkę i kilka innych zmian, aczkolwiek wizualnie będzie rozwinięciem pomysłów znanych z poprzednika.

Tym razem nie mamy do czynienia z nieoficjalnymi informacjami. Otóż premiera OnePlusa Watch 3 została oficjalnie zapowiedziana. Ponadto producent zdradził kilka szczegółów. Dowiedzieliśmy się, że jedną z zalet nowego smartwatcha będzie przyzwoity czas pracy – do 5 dni w trybie inteligentnym lub do 16 dni w trybie oszczędzania energii. Jeśli chodzi o uzupełnianie energii, wystarczy 10 minut ładowania, aby zapewnić cały dzień użytkowania.

Sercem urządzenia będzie procesor Snapdragon W5, a zegarek zyska nowy chipset BES2800 MCU Efficiency, produkowany w 6-nanometrowej technologii FinFET, co ma znacząco zwiększyć jego efektywność energetyczną. Te zmiany – w połączeniu z większym akumulatorem o pojemności 631 mAh (Watch 2 ma 500 mAh) – mają przełożyć się na podane wyżej dobre wyniki czasu pracy bez sięgania po ładowarkę.

Producent dodaje, że OnePlus Watch 3 będzie wyposażony w akumulator z anodą krzemową, znaną ze smartfona OnePlus 13, a także zostanie wyposażony w ekran o zwiększonej efektywności energetycznej. Na pokładzie znajdzie się również miejsce dla anteny charakteryzującej się mniejszym zapotrzebowaniem na energię. To wszystko będzie działać pod kontrolą systemu Wear OS.

Kiedy premiera OnePlus Watch 3?

Smartwatch będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – Emerald Titanium and Obsidian Titanium. Ta pierwsza to srebrny bezel z tytanu i stalowa obudowa, a także zielony pasek z fluoroelastomeru ze stalową klamrą. Z kolei drugi wariant zapewni czarny bezel z tytanu i stalową obudowę oraz czarny pasek z fluoroelastomeru ze stalową klamrą.

Premiera OnePlus Watch 3 już 18 lutego – będzie ją można śledzić na oficjalnym kanale OnePlus Europe na YouTube. Wówczas poznamy wszystkie szczegóły na jego temat. Co więcej, tego samego dnia zegarek zadebiutuje na polskim rynku.