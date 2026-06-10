Te smartfony mają olbrzymie baterie. Reszta w sumie też spoko

Wysoka częstotliwość odświeżania ekranu, bardzo długi czas pracy i przyzwoita wydajność – oto cechy, jakimi charakteryzują się nowe smartfony OnePlus Turbo 6X i Turbo 6X Pro. Zostały dziś oficjalnie zaprezentowane.
Smartfony OnePlus Turbo 6X i OnePlus Turbo 6X Pro debiutują na rynku. Co oferują?
Na początku 2026 roku zaprezentowany został smartfon OnePlus Turbo 6. Teraz dołączyły do niego dwa kolejne modele – kierowane do osób o nieco mniejszych wymaganiach. OnePlus Turbo 6X i OnePlus Turbo 6X Pro zachowują jednak gamingowy charakter i nadal mogą pochwalić się akumulatorami o olbrzymiej pojemności – wprawdzie już nie 9000 mAh, ale (odpowiednio) 7000 mAh i 8000 mAh.
Akumulatory bez wątpienia stanowią największy atut nowych smartfonów firmy OnePlus. Co mają do zaoferowania poza tym? Model oznaczony jako Turbo 6X został wyposażony w 6,72-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ i jasności sięgającej 1000 nitów. Jego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 7360, a system fotograficzny tworzą dwa aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix i wspomagający go sensor 2 Mpix.
OnePlus Turbo 6X Pro może pochwalić się wyraźnie lepszą specyfikacją. Ma 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o jasności dochodzącej do 6500 nitów, procesor MediaTek Dimensity 7400 oraz dwa aparaty z tyłu – główny również cechuje się rozdzielczością 50 Mpix, ale dodatkowo ma obiektyw z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), a do tego towarzyszy mu ultraszerokokątny moduł 8 Mpix. Warto też wspomnieć o konstrukcji odpornej na pył i wodę (w klasach IP68, IP69 i IP69K).
W obu modelach wyświetlacze oferują odświeżanie z częstotliwością 144 Hz, a konfiguracje pamięciowe kończą się na 12 GB RAM i 256 GB na pliki. Podsumujmy i porównajmy…
Specyfikacja OnePlus Turbo 6X vs OnePlus Turbo 6X Pro – porównanie:
|OnePlus Turbo 6X
|OnePlus Turbo 6X Pro
|Wyświetlacz
|6,72 cala,
LCD,
2400×1080 pikseli,
144 Hz,
do 1000 nitów
|6,78 cala,
AMOLED,
2772×1272 pikseli,
144 Hz,
do 6500 nitów
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7360
(4 nm; do 2,5 GHz)
|MediaTek Dimensity 7400
(4 nm; do 2,6 GHz)
|RAM
|8 GB / 12 GB
|8 GB / 12 GB
|Pamięć masowa
|128 GB / 256 GB
|128 GB / 256 GB
|Akumulator
|7000 mAh,
ładowanie do 45 W
|8000 mAh,
ładowanie do 80 W
|Aparaty z tyłu
|– 50 Mpix (f/1.8) – główny;
– 2 Mpix (f/2.4) – wspomagający
|– 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;
– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|Aparat z przodu
|8 Mpix (f/2.0)
|16 Mpix (f/2.4)
|Łączność
|5G, Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.4, NFC
|5G, Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.4, NFC
|Wymiary
|165,9 × 76 × 8,55 mm
|162,6 × 77,6 × 8,8 mm
|Waga
|208 g
|213 g
|Odporność
|IP64
|IP68 / IP69 / IP69K
Ile kosztują nowe smartfony OnePlus?
Sklepowa premiera nowych smartfonów w Chinach odbędzie się 15 czerwca 2026 roku. Ceny poszczególnych wariantów kształtują się następująco:
- OnePlus Turbo 6X:
- 8/128 GB – 1899 juanów (równowartość ~1030 złotych),
- 8/256 GB – 1999 juanów (~1085 złotych),
- 12/256 GB – 2299 juanów (~1250 złotych),
- OnePlus Turbo 6X Pro:
- 8/128 GB – 1999 juanów (~1085 złotych),
- 8/256 GB – 2099 juanów (~1140 złotych),
- 12/256 GB – 2399 juanów (~1305 złotych).
Czy urządzenia te pojawią się też w Polsce? Jeśli tak, to nie pod takimi nazwami. Niewykluczone jednak, że do naszego kraju dotrą smartfony o bliźniaczych specyfikacjach – jako reprezentanci serii OnePlus Nord (najpewniej z dopiskiem CE).