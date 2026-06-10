Te smartfony mają olbrzymie baterie. Reszta w sumie też spoko

Wysoka częstotliwość odświeżania ekranu, bardzo długi czas pracy i przyzwoita wydajność – oto cechy, jakimi charakteryzują się nowe smartfony OnePlus Turbo 6X i Turbo 6X Pro. Zostały dziś oficjalnie zaprezentowane.

Smartfony OnePlus Turbo 6X i OnePlus Turbo 6X Pro debiutują na rynku. Co oferują?

Na początku 2026 roku zaprezentowany został smartfon OnePlus Turbo 6. Teraz dołączyły do niego dwa kolejne modele – kierowane do osób o nieco mniejszych wymaganiach. OnePlus Turbo 6X i OnePlus Turbo 6X Pro zachowują jednak gamingowy charakter i nadal mogą pochwalić się akumulatorami o olbrzymiej pojemności – wprawdzie już nie 9000 mAh, ale (odpowiednio) 7000 mAh i 8000 mAh.

Akumulatory bez wątpienia stanowią największy atut nowych smartfonów firmy OnePlus. Co mają do zaoferowania poza tym? Model oznaczony jako Turbo 6X został wyposażony w 6,72-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ i jasności sięgającej 1000 nitów. Jego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 7360, a system fotograficzny tworzą dwa aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix i wspomagający go sensor 2 Mpix.

OnePlus Turbo 6X (fot. OnePlus)

OnePlus Turbo 6X Pro może pochwalić się wyraźnie lepszą specyfikacją. Ma 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o jasności dochodzącej do 6500 nitów, procesor MediaTek Dimensity 7400 oraz dwa aparaty z tyłu – główny również cechuje się rozdzielczością 50 Mpix, ale dodatkowo ma obiektyw z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), a do tego towarzyszy mu ultraszerokokątny moduł 8 Mpix. Warto też wspomnieć o konstrukcji odpornej na pył i wodę (w klasach IP68, IP69 i IP69K).

OnePlus Turbo 6X Pro (fot. OnePlus)

W obu modelach wyświetlacze oferują odświeżanie z częstotliwością 144 Hz, a konfiguracje pamięciowe kończą się na 12 GB RAM i 256 GB na pliki. Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja OnePlus Turbo 6X vs OnePlus Turbo 6X Pro – porównanie:

OnePlus Turbo 6X OnePlus Turbo 6X Pro Wyświetlacz 6,72 cala,

LCD,

2400×1080 pikseli,

144 Hz,

do 1000 nitów 6,78 cala,

AMOLED,

2772×1272 pikseli,

144 Hz,

do 6500 nitów Procesor MediaTek Dimensity 7360

(4 nm; do 2,5 GHz) MediaTek Dimensity 7400

(4 nm; do 2,6 GHz) RAM 8 GB / 12 GB 8 GB / 12 GB Pamięć masowa 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB Akumulator 7000 mAh,

ładowanie do 45 W 8000 mAh,

ładowanie do 80 W Aparaty z tyłu – 50 Mpix (f/1.8) – główny;

– 2 Mpix (f/2.4) – wspomagający – 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 8 Mpix (f/2.0) 16 Mpix (f/2.4) Łączność 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 165,9 × 76 × 8,55 mm 162,6 × 77,6 × 8,8 mm Waga 208 g 213 g Odporność IP64 IP68 / IP69 / IP69K

Ile kosztują nowe smartfony OnePlus?

Sklepowa premiera nowych smartfonów w Chinach odbędzie się 15 czerwca 2026 roku. Ceny poszczególnych wariantów kształtują się następująco:

OnePlus Turbo 6X: 8/128 GB – 1899 juanów (równowartość ~1030 złotych), 8/256 GB – 1999 juanów (~1085 złotych), 12/256 GB – 2299 juanów (~1250 złotych),

OnePlus Turbo 6X Pro: 8/128 GB – 1999 juanów (~1085 złotych), 8/256 GB – 2099 juanów (~1140 złotych), 12/256 GB – 2399 juanów (~1305 złotych).



Czy urządzenia te pojawią się też w Polsce? Jeśli tak, to nie pod takimi nazwami. Niewykluczone jednak, że do naszego kraju dotrą smartfony o bliźniaczych specyfikacjach – jako reprezentanci serii OnePlus Nord (najpewniej z dopiskiem CE).