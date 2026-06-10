Poważna awaria w jednym z banków. Klienci nie kryją oburzenia

Klienci jednego z największych – pod względem liczby klientów – banków w Polsce masowo donoszą dziś o problemach z dostępem do świadczonych przez niego usług.

Awaria w Banku Pekao S.A. 10 czerwca 2026 roku

Informacje na popularnym portalu do zgłaszania problemów z działaniem różnych firm, instytucji i serwisów wskazują, że klienci Banku Pekao S.A. mają poważne problemy z korzystaniem z usług. Co gorsza, nie jest to chwilowa awaria, ponieważ pierwsze zgłoszenia pojawiły się już wczesnym rankiem i teraz można je liczyć w tysiącach.

Awaria w banku Pekao S.A. 10 czerwca 2026 roku (źródło: Downdetector)

W komentarzach w serwisie Downdetector można przeczytać, że klienci Banku Pekao S.A. nie mogą zalogować się do aplikacji mobilnej, w związku z czym nie mogą sprawdzić konta, zrobić przelewu czy zapłacić Blikiem.

Jedna z osób wskazuje, że można zalogować się do bankowości internetowej, jednak trzeba wybrać SMS-y jako sposób dodatkowej weryfikacji.

Bank Pekao S.A. przeprasza za „niedogodności”

Bank Pekao S.A. opublikował na swoim profilu na portalu X post, w którym informuje, że u części użytkowników aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android występują obecnie utrudnienia. Mogą pojawiać się problemy z korzystaniem z BLIKA oraz z płatnościami online wymagającymi autoryzacji w aplikacji. Płatności kartami działają.

Instruuje też, co należy zrobić, jeśli klient nie może zalogować się do serwisu Pekao24 przy użyciu logowania dwuskładnikowego w aplikacji PeoPay na urządzeniu z systemem Android. Logowanie może się powieść, jeśli klient:

skorzysta z innej przeglądarki, w której nie są zapisane dane logowania,

otworzy stronę w trybie incognito,

lub wyczyści pamięć podręczną przeglądarki.

Bank Pekao S.A. twierdzi, że po wykonaniu jednej z tych czynności opcja potwierdzenia logowania kodem SMS powinna ponownie się pojawić. Zapewnił również, że pracuje nad jak najszybszym przywróceniem prawidłowego działania PeoPay.