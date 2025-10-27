Premiera Nothing Phone (3a) Lite zapowiedziana. Producent się tłumaczy

Firma Nothing oficjalnie zapowiedziała rychłą premierę nowego smartfona Nothing Phone (3a) Lite. Wcześniej jednak producent musiał wytłumaczyć się z kontrowersyjnego kroku.

Premiera Nothing Phone (3a) Lite oficjalnie zapowiedziana

Przedsiębiorstwo, na którego czele stoi Carl Pei, odpowiedzialny za sukces marki OnePlus, poinformowało dziś, że nowy smartfon Nothing Phone (3a) Lite zostanie zaprezentowany już 29 października 2025 roku o godzinie 14:00 czasu polskiego.

Firma opublikowała również krótki film, który zdradza obecność przynajmniej jednej diody na panelu tylnym. Jak słusznie zaobserwował w komentarzach renomowany informator, Yogesh Brar, charakterystyczny dla smartfonów Nothing Glyph jest coraz mniejszy z każdym kolejnym produktem.

Phone (3a) Lite. 29.10. 13.00 GMT.



Light up the everyday. pic.twitter.com/VVNclQ6mEl — Nothing (@nothing) October 27, 2025

Producent nie opublikował żadnych informacji na temat specyfikacji tego modelu, lecz benchmark Geekbench ujawnił, że został on wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 7300 oraz 8 GB RAM. Z kolei portal XpertPick przekazał informację, że smartfon Nothing Phone (3a) Lite będzie dostępny w tylko jednej konfiguracji – 8/128 GB, a także dwóch kolorach: białym i czarnym.

Serwis Dealabs donosi natomiast, że we Francji ma być sprzedawany za 249,99 euro, co dziś jest równowartością około 1060 złotych. W „niektórych krajach” smartfon Nothing Phone (3a) Lite będzie jednak tańszy – klienci zapłacą za niego 239,99 euro (~1020 złotych).

Polska cena na tę chwilę pozostaje niewiadomą, ale są szanse, że będzie do smartfon do 1000 złotych (w pesymistycznym scenariuszu za 1100-1200 złotych).

Nothing tłumaczy się z reklam w smartfonach

Po udostępnieniu systemu Android 16 z nakładką Nothing OS 4 (w wersji beta), właściciele smartfonów Nothing Phone (3a) i Nothing (3a) Pro zauważyli nowość w postaci Lock Glimpse, czyli ekranu blokady ze zmiennymi tapetami. Niektórzy użytkownicy uznali to za „śmieciowe oprogramowanie” (ang. bloatware).

Lock Glimpse na smartfonach Nothing (źródło: Nothing)

Producent poinformował, że jest zmuszony szukać kolejnych źródeł przychodów, ponieważ – ze względu na skalę produkcji – płaci więcej za potrzebne elementy niż jego więksi konkurencji, a to przekłada się na bardzo małą marżę. Inaczej musiałby podnieść ceny swoich produktów, czego nie chce robić.

Z tego powodu zdecydowano się wdrożyć Lock Glimpse, który oprócz tapet wyświetla również aktualne aktualizacje i przydatne treści, które mają uprzyjemnić korzystanie z urządzenia. Nothing podkreśla, że jest on domyślnie wyłączony, a po włączeniu żadne prywatne dane użytkownika nie będą udostępniane.

Ponadto producent będzie instalował aplikacje firm trzecich na „wybranych nieflagowych smartfonach”. Jak zapewnia, znajdą się wśród nich programy, które użytkownicy często instalują już pierwszego dnia, jak na przykład Instagram.