Huawei Band 8 oficjalnie. To mocna konkurencja dla Xiaomi

Najnowsza opaska Huawei zadebiutowała oficjalnie na rynku. Mowa o modelu Band 8, który może się stać naprawdę mocną konkurencją dla Xiaomi Band 7 Pro. Co oferuje najnowszy smartband chińskiego producenta?

Design to (nie)wielkie zmiany

Zacznijmy od tego, co widać już na pierwszy rzut oka, czyli designu. Producent nadal stawia na wygląd znany z poprzednich edycji. Nadal mamy do czynienia z prostokątnym ekranem – jest on jednak nieco mniej zaokrąglony niż w Huawei Band 7. Smartband występuje w 4 kolorach: czarnym, zielonym, różowym, a także pomarańczowym (z materiałowym paskiem).

Huawei Band 8 (źródło: Huawei)

To sprzęt, który nie wyróżnia się swoim wyglądem, ale też ciężko jest się tu do czegoś przyczepić – to sprawdzona od lat, klasyczna konstrukcja. Producent chwali się jednak innowacyjnym wzornictwem i wykonaniem ze wzmocnionych włókien polimerowych. Zmianą w stosunku do poprzednika jest na pewno zastosowanie technologii Quick-release, która umożliwia szybką wymianę pasków.

Huawei Band 8 – specyfikacja

Rozmiary urządzenia to około 44 mm x 25 mm, a jego grubość prawie 9 mm. Waga pastylki, bez paska, wynosi zaledwie 14 gramów. Nowa generacja opaski Huawei Band oferuje użytkownikom wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 194×368 pikseli i 282 ppi. To dokładnie takie same parametry, jakimi mógł pochwalić się Band 7.

Huawei zapewnia, że sprzęt ma działać nawet do dwóch tygodni na jednym ładowaniu (9 dni w przypadku „regularnego” użytkowania). Proces ładowania został jednak usprawniony i Huawei Band 8 może pochwalić się 30% krótszym czasem ładowania, niż jego poprzednik – od 0 do 100% akumulator można naładować już w 45 minut. Jeśli wierzyć zapewnieniom producenta, to już po 5 minutach ładowania energii ma być na tyle, by wystarczyła na kolejne 2 dni użytkowania.

Huawei Band 8 (źródło: Huawei)

Nowy smartband Huawei oferuje także dostęp do powiadomień o wiadomościach i połączeniach (na które możemy odpisać za pomocą szybkich odpowiedzi), sterowania muzyką, funkcji zdalnego wyzwalacza aparatu smartfona oraz wielu podstawowych funkcji takich jak prognoza pogody, latarka, czy budzik.

Band 8 monitoruje funkcje życiowe swoich użytkowników. Urządzenie zmierzy puls, natlenienie krwi, a także sprawdzi jakość snu, dzięki technologiom TruSleep 3.0, Tru Seen 5.0, i TruSport. W tym ostatnim znajdziemy 100 trybów sportowych do wyboru. Warto dodać, że dostępna jest także wersja tej opaski wyposażona w moduł NFC, dzięki czemu umożliwia ona płatności zbliżeniowe.

Dostępność i cena

Smartband zadebiutował dzisiaj oficjalnie na rodzimym dla producenta, chińskim rynku. Nie wiadomo jeszcze kiedy planowana jest jego premiera globalnie, jednak możemy spodziewać się go także w naszym kraju – w końcu od czerwca zeszłego roku dostępny jest u nas model Huawei Band 7.

Cena różni się w zależności od tego, czy to wersja z modułem NFC, czy nie. Za Huawei Band, którym można zapłacić zbliżeniowo, cena wynosi obecnie 279 juanów, czyli równowartość ~171 złotych, a za wersję bez NFC chińscy klienci muszą zapłacić 239 juanów (~146 złotych). Z pewnością po trafieniu na nasz rynek ta cena wzrośnie – można spodziewać się ponad 200 złotych za wariant podstawowy.