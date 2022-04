POCO ma już własnego smartwatcha, a także słuchawki w edycji… Genshin Impact

Nie wiadomo, co jest większym zaskoczeniem: to, że POCO wydało własnego smartwatcha czy to, że nowe słuchawki bezprzewodowe powstały we współpracy z Genshin Impact.

Reklama

POCO Watch

Dziś miała miejsce premiera nowego wydajnego smartfona – POCO F4 GT. Na tej samej imprezie otrzymaliśmy informacje na temat dwóch innych gadżetów, które mogą towarzyszyć temu urządzeniu. Najpierw na scenie pojawił się zegarek POCO Watch. To pierwszy smartwatch tego producenta.

POCO Watch zyskał kwadratową kopertę z wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 1,6 cala, prezentującym obraz w rozdzielczości 360 x 320 pikseli. Sama obudowa nie jest wykonana z jakichś wybitnie prestiżowych materiałów – to właściwie sam plastik, bez śladu aluminium czy metalu dla wzmocnienia. W efekcie zegarek jest bardzo lekki i waży jedynie 31 gramów.

Zestaw funkcji brzmi bardzo standardowo: jest pakiet czujników monitorujących nasz stan zdrowia, w tym pulsoksymetr i pulsometr, a także opcje śledzące naszą aktywność fizyczną – na przykład wsparcie dla ponad 100 trybów sportowych. Co ważne, w zegarku znalazł się wbudowany moduł GPS, a całość odznacza się odpornością na wodę do 5 ATM. Producent jest zdania, że POCO Watch jest w stanie wytrzymać nawet do 14 dni użytkowania w mieszanym trybie.

Cenę smartwatcha ustalono na 79 euro. Już od 28 kwietnia powinien być dostępny w Allegro czy Shopee, choć termin ten może być inny dla Polski.

POCO Buds Pro Genshin Impact Edition

Nowe słuchawki True Wireless zostały zaprojektowane w porozumieniu z przedstawicielstwem mobilnego hitu Genshin Impact. Motyw czterolistnej koniczyny kojarzący się z grą gości na każdej z pchełek, a także pojawia się na etui ładującym. Akcesorium zyskało także w niektórych miejscach złote akcenty, całkiem nieźle komponujące się z czerwoną kolorystyką.

Słuchawki opierają się na łączności Bluetooth 5.2 i mogą przełączać się między dwoma sparowanymi urządzeniami. Zapewniają także aktywną redukcję szumów, o ile nie przekraczają one poziomu 35 dB.

Bateria ma wystarczyć na nawet 28 godzin pracy, jeśli wliczyć w to doładowania z etui. Można uzupełnić w nim energię przez USB-C, a także za pomocą bezptrzewodowej ładowarki zgodnej ze standardem Qi.

Cenę za POCO Buds Pro Genshin Impact Edition ustalono na 69 euro. Słuchawki powinny być dostępne w polskiej dystrybucji, ale trzeba będzie na nie poczekać. Polskie przedstawicielstwo POCO nie podało konkretnego terminu rozpoczęcia sprzedaży.