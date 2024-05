Nowy smartfon Oppo to poważny atak na średnią półkę

Właśnie światło dzienne ujrzał Oppo K12x. Nowy smartfon chińskiego producenta to mocny średniopółkowy zawodnik, który może spodobać się klientom. Co oferuje?

Specyfikacja średniaka Oppo

Producent wyposażył Oppo K12x w solidne podzespoły. Wyświetlacz w tym modelu to 6,67-calowy panel OLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli z 120 Hz odświeżaniem ekranu, 240 Hz próbkowaniem dotyku, szczytowej jasności wynoszącej nawet 2100 nitów i 100% pokryciem przestrzeni kolorów DCI-P3. W wyświetlaczu ukryty został także skaner odcisków palców.

Oppo K12x (źródło: Oppo)

Pod maską znalazł się Qualcomm Snapdragon 695 5G z układem graficznym Adreno 619 oraz 8 GB lub 12 GB RAM, współpracujące z nawet 512 GB wbudowanej pamięci. Smartfon obsługuje również karty microSD o pojemności do 2 TB. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 5500 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 80 W.

Zestaw fotograficzny nie jest tutaj zachwycający, ale jak na średnią półkę wystarczający. Użytkownicy do dyspozycji będą mieć 50 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.8 oraz 2 Mpix sensor do pomiaru głębi. Trochę szkoda, że producent nie dodał tutaj jeszcze matrycy połączonej z szerokokątnym obiektywem. Na przednim panelu znalazł się 16 Mpix aparat z przysłoną f/2.4. Warto dodać, że producent umieścił w smartfonie złącze audio jack 3,5 mm oraz hybrydowy Dual-SIM. Po wyjęciu z pudełka smartfon będzie działać w oparciu o system Android 14 z nakładką ColorOS 14.

Cena i dostępność

Smartfon Oppo K12x dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonej i szarej. Na chińskim rynku rozpoczęły się przedpremierowe zamówienia, a start regularnej sprzedaży zaplanowany jest na 20 maja 2024 roku. Ceny poszczególnych wariantów pamięciowych przedstawiają się następująco:

8/256 GB – 1299 juanów (równowartość ~710 złotych),

12/256 GB – 1499 juanów (~820 złotych),

12/512 GB – 1799 juanów (~990 złotych).

Chociaż żaden ze smartfonów Oppo z serii K nie opuścił rodzimego rynku, to jednak portal fonearena przypomina, że w 2023 roku OnePlus Nord CE 3 Lite zadebiutował w Chinach jako Oppo K11x. Tym razem kolejność premier się odwróciła, więc istnieje prawdopodobieństwo, że w naszej części świata model K12x pojawi się jako One Plus Nord CE 4 Lite.