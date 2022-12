Koniec z czekaniem, aż ktoś odbierze telefon w przychodni lekarskiej. Wizytę umówisz przez internet

Elektroniczna rejestracja na wizytę lekarską w przypadku publicznych zakładów opieki zdrowotnych to w Polsce nadal science-fiction. O ile e-recepty działają już całkiem nieźle, tak umówić się przez internet na wizytę korzystając z NFZ… się nie da. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zmianami w tym temacie.

Rejestracja elektroniczna zamiast telefonów na recepcję

Służba zdrowia w Polsce ma wiele problemów. Oczywiście znacznie większym niż sam sposób rejestracji do lekarzy na NFZ jest ten dotyczący kolejek do specjalistów – potrafią być one tragicznie długie. Jednak Ministerstwo Zdrowia postanowiło zająć się tą pierwszą sprawą.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Business Insider oraz Adama Niedzielskiego, pełniącego obowiązki ministra zdrowia, powstaje projekt zakładający stworzenie internetowej platformy, dzięki której do lekarza w przychodni będziemy mogli zarejestrować się bez używania klasycznego telefonu, przez internet.

Gdyby założenia projektu ustawy zostały osiągnięte, kolejki oczywiście tworzyłyby się nadal. Po prostu ten sam efekt uzyskiwalibyśmy w inny sposób – tracąc tyle samo zdrowia na czekanie na wizytę, ale przynajmniej mniej nerwów podczas samego procesu rejestracji.

Aplikacja Moje IKP

Jak miałoby to działać?

Pomysł jest taki, by wykorzystać już istniejące rozwiązania, takie jak Internetowe Konto Pacjenta. Za jego pomocą mogliśmy bezproblemowo znaleźć punkt szczepień na COVID-19 i umówić się na wizytę na konkretny dzień i godzinę. Rozszerzenie jego możliwości o rejestrację w przychodni lekarskiej jest najbardziej domyślne i logiczne.

Oczywiście podjęcie takich kroków oznaczałoby małą rewolucję – zapewne nawet większą niż wprowadzenie e-recept. Wiązać się to będzie też ze sporymi nakładami finansowymi. Dlatego o tym, czy taki system powstanie, zadecyduje jakość projektu oraz jego późniejszy proces legislacyjny.

Nawet jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na początku będzie można zapisać się przez internet tylko na skorzystanie z wybranych świadczeń, takich jak wizytę u kardiologa czy na badania specjalistyczne pokroju rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej. Właśnie takie usługi były dostępne podczas testów e-rejestracji w minione wakacje.

7.5 Ocena

Jak podaje Business Insider, powołując się na dane Centrum e-Zdrowia odpowiedzialnego za informatyzację resortu zdrowotnego, obecnie z Internetowego Konta Pacjenta korzysta 16 milionów użytkowników, z czego przez smartfony w postaci aplikacji, obsługuje je 4 miliony osób.