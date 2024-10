One UI pojawia się na telewizorach Samsunga. Zmian i nowości jest sporo

Koreański producent smartfonów i urządzeń domowych rozpoczął wdrażanie interfejsu One UI na swoich Smart TV. Telewizory otrzymują spore odświeżenie.

Samsung Smart TV z nowym interfejsem

Telewizory podłączone do sieci, podobnie jak telefony czy komputery, potrzebują dostępu do stałych, zazwyczaj niewielkich poprawek. Raz na jakiś czas zdarza się jednak, że producenci udostępniają spore aktualizacje dla swoich systemów. Tak jest i tym razem – Samsung wdraża One UI dla Smart TV, oparte o system Tizen 8.0. Jakie nowości się pojawią?

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Na początku października 2024 roku wspominaliśmy o zapowiedzi interfejsu One UI 7 – nie były to jednak szczegółowe wieści. Przedstawicielka koreańskiego producenta zamknęła się w 3-minutowym wywodzie, przekazała szczątkowe informacje i tym samym nieco nas rozczarowała.

Sally Hyesoon Jeong, pełniąca rolę pełni rolę Executive Vice President oraz Head of Framework Research and Development w dziale Mobile Experience Division, wspomniała przede wszystkim, że firma ma zamiar wdrożyć „całkowicie nowy interfejs użytkownika”. Choć zmiany zaplanowano dopiero na przyszły rok, Samsung już teraz rozpoczął wdrażanie One UI na inteligentnych telewizorach.

Co przynosi aktualizacja do One UI na telewizorach Samsunga?

Aktualizacja jest skierowana do Smart TV, które pojawiły się na rynku w 2023 roku. Wśród zmian zauważonych przez serwisy SamMobile oraz Android Authority znalazły się przede wszystkim przebudowany interfejs. Ikony aplikacji czy animacje są nieco podobne do tych na smartfonach Samsunga.

Poza tym zauważono także nowy interfejs Game Bar. Obdarzono go większą liczbą funkcji, nowymi zakładkami widocznymi na ekranie głównym, dzięki którym użytkownikowi łatwiej odnaleźć to, czego poszukuje. Wśród zakładek znalazła się „Dla Ciebie” ze spersonalizowanymi rekomendacjami, „Na żywo” oraz „Aplikacje”.

Posiadacze zaktualizowanych telewizorów mogą też skorzystać z odświeżonych tapet i widżetów, wyświetlanych na ekranie Smart TV podczas czuwania. One UI na telewizorach Samsunga wprowadza też inną nakładkę Ustawień. Jest teraz nieco bardziej kompaktowa i można w niej szybko odnaleźć najczęściej zmieniane opcje.

Wśród zmian można również wymienić nowości w Daily+. Użytkownicy m.in. otrzymają możliwość połączenia Smart TV z zegarkiem Galaxy Watch, aby monitorować dane treningowe. Teraz centrum usług związanych ze stylem życia znajdzie się na głównym ekranie.

Jak zapowiedział Samsung – system i interfejs One UI ma być sukcesywnie aktualizowany na telewizorach przez siedem kolejnych lat.