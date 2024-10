UOKiK zabrał się za znanego producenta komputerów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) powiadomił o nowych decyzjach wydanych w sprawie Dell. Spółka prawdopodobnie zapłaci sporą karę. Czym tak się naraziła?

Dell to jeden z wiodących producentów i dostawców komputerów, laptopów, monitorów, akcesoriów typu myszki i klawiatury, a także usług informatycznych. Marka znana jest na całym świecie. W ostatnim czasie pracy przedsiębiorstwa przyglądał się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Okazuje się, że zasady sprzedaży urządzeń i innych produktów oferowanych przez spółkę mogły naruszać konkurencję. To jednak nie wszystko – Dell wprowadzał w błąd podczas postępowania i (o ile się nie odwoła) zapłaci za to niemałą karę.

Decyzje w sprawie Dell (źródło: UOKiK)

UOKiK wziął pod lupę system sprzedaży Dell

Według UOKiK producent m.in. komputerów i monitorów mógł zawrzeć porozumienie z hurtowymi dystrybutorami oraz sprzedawcami autoryzowanymi, które prowadziło do ograniczenia konkurencji. Podstawą podejrzeń urzędu był system sprzedaży oparty o rejestrację transakcji przez autoryzowanych sprzedawców.

Okazuje się, że jeżeli jeden z nich zarejestrował potencjalną transakcję z konkretnym klientem biznesowym lub instytucjonalnym, Dell uniemożliwiał przedstawianie ofert konkurencyjnych przez innych partnerów. Takie zabiegi skutkowały utworzeniem niedozwolonego podziału na rynku, gdzie konkretny sprzedawca był powiązany z konkretną transakcją, przez co klient nie mógł zakupić sprzętu w lepszych cenach.

Decyzje w sprawie Dell (źródło: UOKiK)

Do czego UOKiK zobowiązał markę Dell?

UOKiK zobowiązał Dell do zmiany dotychczas prowadzonych praktyk. Nowy system sprzedaży ma pozwolić autoryzowanym sprzedawcom na podpisywanie umowy z klientem bez potrzeby uzyskiwania zgody od producenta czy podawania nazwy instytucji lub przedsiębiorstwa.

Sytuacja ma się także zmienić w kontekście udzielania rabatów przez producenta sprzętu. Minimum trzech sprzedawców autoryzowanych lub dystrybutorów będzie mogło zdobyć rabat na tę samą transakcję w oparciu o przejrzyste kryteria. Poziomy rabatów mają być takie same dla wszystkich z uwzględnieniem tzw. „wysiłków przedsprzedażowych”. W efekcie klienci mają zyskać dostęp do większej liczby ofert. Dell na wdrożenie nowego systemu sprzedaży ma pół roku od uprawomocnienia się decyzji.

Dell wprowadzał w błąd Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jest jeszcze jedna sprawa, w której Dell naraził się UOKiK. Marka ma zostać ukarana za udzielanie fałszywych informacji podczas prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Według urzędu producent sprzętu komputerowego przekazywał błędne odpowiedzi na pytania dotyczące przedsiębiorców, którzy wystąpili o stworzenie przez Dell oferty dla tego samego klienta.

Decyzje w sprawie Dell (źródło: UOKiK)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów trzykrotnie wzywał do przekazania informacji na ten temat, a spółka za każdym razem wprowadzała w błąd. Takie postępowanie spowodowało utrudnienie pracy urzędu oraz nałożenie kary w wysokości 6 milionów złotych.

Wydane decyzje nie są jeszcze prawomocne, Dell ma prawo odwołać się od nich do sądu.