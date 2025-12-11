Rachunek za prąd nie będzie wysoki. Xiaomi o to zadbało

Popularna chińska marka zaanonsowała dwa nowe duże urządzenia z kategorii inteligentnego AGD. Nowa pralka i lodówka Xiaomi są sposobem oszczędzania na prądzie.

Nowa pralka Xiaomi Mijia ma aż trzy bębny na pranie

Chiński producent zaprezentował dwa nowe urządzenia z kategorii dużego AGD. Pierwsze z nich to pralko-suszarka wyposażona nie w jeden, nie w dwa, a w aż trzy bębny. Spytacie: po co? Wbrew pozorom ma to naprawdę dużo sensu. Ta konfiguracja rozwiązuje odwieczny problem oddzielania ubrań, które np. przez materiał wykonania potrzebują szczególnej uwagi lub prania ręcznego. Małe bębny sprawdzą się m.in. do prania delikatnych ubrań lub tych wymagających najwyższej higieny.

Xiaomi Mijia Three-Zone Washing Machine Pro pomieści łącznie 14 kilogramów prania – w jednym dużym bębnie zmieści się 12 kilogramów prania, a w dwóch pozostałych po 1 kilogramie. Każdy bęben wyposażono w niezależne kanały wodne oraz systemy sterylizacji. Sprzęt obsługuje zaawansowaną sterylizację, która ma zająć się usunięciem ponad 99% wirusów i bakterii, a także zredukować ilość alergenów i roztoczy.

Chiński producent w najnowszej pralce zastosował też opatentowaną technologię Super Electrolysis, której zadaniem jest wytworzenie aktywnego tlenu o wysokim stężeniu. Dzięki temu pralka ma skutecznie wywabiać 20 rodzajów plam oraz chronić ubrania przez żółknięciem. Użytkownik nowego sprzętu Xiaomi może wprowadzić do pralki aż cztery różne rodzaje detergentów, a inteligentny system dobierze je odpowiednio w zależności od rodzaju materiału pranych rzeczy, warunków sezonowych czy wielkości wsadu.

Xiaomi Mijia Three-Zone Washing Machine Pro (źródło: Gizmochina)

Mijia Three-Zone Washing Machine Pro oferuje też szybkie programy Lightning Wash (12 minut) i Essence Wash (36 minut), które zgodnie z deklaracją producenta mają znacząco ograniczać zużycie energii elektrycznej. Maszyna zajmie się również suszeniem w niskiej temperaturze we wszystkich trzech bębnach, a także stanowi element inteligentnego domu oraz łączy się z aplikacją Mi Home.

Xiaomi Mijia Three-Zone Washing Machine Pro zadebiutowała na chińskim rynku. Producent wycenił ją na 6499 juanów (~3325 złotych).

Pralka Xiaomi szczególnie zadba o mięso i rachunki za prąd

Do grona inteligentnego AGD marki Xiaomi dołączyła również nowa lodówka. Model Mijia Refrigerator Pro Cross Embedded 560L oferuje łącznie 560 litrów pojemności. Na szczególną uwagę zasługuje zastosowany system Micro Ice Fresh, który pozwala na przechowywanie mięsa w niskich temperaturach, jednak bez konieczności jego zamrażania. Rozwiązanie oparto na dokładnej kontroli temperatury i wilgoci, a producent deklaruje, że metoda ta pozwala na zachowanie mięsa w świeżości przez dłuższy czas.

Xiaomi Mijia Lodówka Pro Cross Embedded 560L (źródło: Gizmochina)

Ponadto lodówkę wyposażono w system oczyszczania jonami na całej powierzchni, co ma wpływać na zminimalizowanie rozwoju bakterii oraz utrzymanie higienicznych warunków. Producent podkreśla również, że lodówka wyróżnia się wyjątkowo niskim zużyciem energii elektrycznej.

Xiaomi Mijia Lodówka Pro Cross Embedded 560L (źródło: Gizmochina)

Xiaomi Mijia Refrigerator Pro Cross Embedded 560L została wyceniona na 6999 juanów (~3580 złotych). Na ten moment oferowana jest w ramach rezerwacji przedpremierowych na rodzimym rynku.

Warto wspomnieć, że we wrześniu 2025 roku pralki i lodówki Xiaomi oficjalnie zadebiutowały wreszcie w Polsce. Może więc okazać się, że w przyszłości będziemy mogli kupić również te nowe, energooszczędne modele.