Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G – nie flagowiec, a jednak wyjątkowy

Xiaomi (po raz pierwszy) zaprezentowało flagowe Mi 10 i Mi 10 Pro dzień przed Walentynkami, 13 lutego 2020 roku. Dziś do rodziny dołączył nowy członek, Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G. I chociaż nie jest on high-endem w pełnym tego słowa znaczeniu, to mimo wszystko jest wyjątkowy.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G – specyfikacja

Smartfon wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,57 cala z matrycą typu PenTile Diamond (sub-piksele mają kształt diamentu), dzięki której obraz ma się charakteryzować bardziej szczegółową dokładnością i mniejszą ziarnistością. Producent chwali się też, że współczynnik Delta E (ΔE) wynosi 1.1, JNDC <0.7, a kontrastu 4300000:1. Jasność szczytowa ma być zaś na poziomie 800 nitów.

Ekran w Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G ma też proporcje 20:9 i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli oraz wycięcie w kształcie litery „U” w górnej części. Z wyświetlaczem zintegrowano również czytnik linii papilarnych. Oprócz tego, może on się także pochwalić obecnością panelu dotykowego, który śledzi palec użytkownika z częstotliwością 180 Hz i obsługą technologii HDR10+.

Sercem Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G jest ośmiordzeniowy (8x Kryo 475; 7 nm EUV) procesor Qualcomm Snapdragon 765G 2,4 GHz z układem graficznym Adreno 620 i zintegrowanym modemem 5G Snapdragon X52. Do tego smartfon zaoferuje od 6 GB do 8 GB RAM i od 64 GB do 256 GB pamięci wbudowanej (bez możliwości rozszerzenia przy pomocy karty microSD).

To jednak aparat sprawia, że Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G jest wyjątkowy. Jest to bowiem pierwszy smartfon tej marki, w którym wykorzystano aparat o budowie peryskopowej (z OIS). Zapewnia on 5x zoom optyczny hybrydowy i 50x zoom cyfrowy.

Oprócz niego, w module znalazł się główny aparat o rozdzielczości 48 Mpix (f/1.79) oraz „oczko” z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 120. Xiaomi mocno podkreśla również fakt, że jego pracę wspierają algorytmy sztucznej inteligencji. Nie zabrakło też możliwości wykonywania fotografii z bardzo bliskiej odległości (makro; do 2 cm), trybu nocnego i nagrywania wideo w 4K.

Na przodzie Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G znajduje się natomiast pojedynczy aparat o rozdzielczości 16 Mpix. Smartfon oferuje też port podczerwieni i Dual SIM (2x nano SIM) oraz moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G będzie pierwszym smart-telefonem na rynku z preinstalowanym MIUI 12 (opartym na Androidzie 10). Urządzenie zasili akumulator o pojemności 4160 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego (przez port USB-C).

Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G ma grubość 7,88 mm i waży 192 gramów. Smartfon będzie dostępny w pięciu różnych kolorach: pomarańczowym, białym, zielonym, niebieskim i czarnym.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G – cena

6 GB/64 GB – 2099 juanów

6 GB/128 GB – 2299 juanów

8 GB/128 GB – 2499 juanów

8 GB/256 GB – 2799 juanów

Xiaomi do smartfona będzie dodawać antybakteryjne etui i szkło na ekran. Sprzedaż rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu. Na razie wszystko wskazuje na to, że Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G nie będzie dostępny poza ojczyzną producenta w takiej formie, w jakiej dziś go zaprezentowano. Dla Europy (w tym także Polski) przewidziano bowiem podobny model Xiaomi Mi 10 Lite 5G, lecz już bez peryskopowego aparatu.

Źródło: Xiaomi Weibo