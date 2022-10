Jeden, by wszystkimi Samsungami rządzić. Firma tworzy własny inteligentny pierścień

Inteligentny pierścień władzy ponoć tworzony jest przez Samsunga. Producent pracuje nad własnym smart ringiem zapewne gdzieś w podziemiach Isengardu.

Samsung Galaxy Ring

Nie wiadomo, jak będzie nazywał się pierścień, nad którego powstaniem pracuje obecnie koreański producent elektroniki. Wiadomo jednak, że przymierza się do zaprezentowania takiego inteligentnego gadżetu.

Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul.

Oficjalnie – o niczym nie wiemy. Gdyby jednak przyjrzeć się bliżej temu, że Urząd Patentów i Znaków Towarowych USA otrzymał wniosek od firmy Samsung, właśnie na przyznanie praw do projektu wearables w rodzaju smart ringa, można zacząć snuć pewne przypuszczenia.

Patent Samsunga (fot. Naver.com)

Na rynku mamy już podobną zabawkę. Inteligentne pierścienie nie bez pudła kojarzą się głównie z firmą Oura, produkującą takie niewielkie urządzenia. Koreańczycy także zamierzają upakować we własnej wersji obrączki czujniki monitorujące kluczowe parametry zdrowia. Nie będzie się to zapewne mocno różnić od tego, co aktualnie oferuje na przykład Oura Ring trzeciej generacji.

Nieinwazyjna elektronika sprawdzi, czy w ciągu dnia mieliśmy odpowiednią dawkę ruchu i jak spało nam się w nocy. Optyczny sensor pomoże w mierzeniu tętna, oraz interpretowania danych podczas sprawdzania EKG czy ciśnienia krwi – choć zwłaszcza to ostatnie brzmi nieco fantastycznie, bo do tego rodzaju badań zwykle używa się znacznie większych sprzętów.

Sterowanie urządzeniami Samsung w pakiecie?

Inteligentny pierścień Samsunga ma ponoć zyskać jeszcze jedną ważną funkcję – sterowanie połączonymi z nim urządzeniami tego samego producenta. Tego typu współpraca byłaby wręcz wymarzoną funkcją dla osób lubiących korzystać z usług i sprzętu w obrębie jednego ekosystemu.

Ponieważ rynek inteligentnych pierścieni jest w powijakach, a obecnie mamy tylko kilku graczy oferujących takie urządzenia, Samsungowi mogłoby przysłużyć się zainwestowanie w podobny sektor. Całkiem nieźle radzi sobie, jeśli chodzi o smartwatche, więc może smart ringi też by się przyjęły?