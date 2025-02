Pierwsze powerbanki Ecoflow. Właściwie są kompletne

Na rynku zadebiutował pierwszy powerbank firmy Ecoflow, która słynie raczej ze zdecydowanie większego sprzętu. Nowy kierunek wielu osobom może się spodobać – podobnie zresztą jak samo akcesorium.

Pierwszy powerbank Ecoflow – Rapid ładuje szybko i bezprzewodowo

EcoFlow to producent, którego możesz kojarzyć z dużych akcesoriów do zasilania awaryjnego. Na łamach Tabletowo.pl publikowaliśmy recenzje jego ważącej blisko 3 kilogramy mobilnej stacji ładowania Ecoflow River Mini, a także 10 razy większej stacji Ecoflow Delta Max. Pewnym zaskoczeniem mogą być więc ostatnie premiery spod tego znaku.

Niedawno rynku zadebiutował powerbank Ecoflow Rapid z akumulatorem o pojemności 5000 mAh, a teraz dołącza do niego model o pojemności 10000 mAh. Jak na pierwsze tego typu akcesoria w ofercie, producent uderza dość mocno.

Przede wszystkim Ecoflow Rapid to powerbank z wbudowanym przewodem. To krótki kabelek zakończony wtykiem USB-C, który – podobnie jak standardowy port USB-C – można wykorzystać do ładowania smartfona lub innego urządzenia, jak również samego akcesorium. W obu przypadkach maksymalna moc wynosi 65 W, a odpowiada za to protokół Power Delivery 3.0.

Rapid oferuje również ładowanie bezprzewodowe z wykorzystaniem technologii Qi2. Można go magnetycznie przyczepić do kompatybilnego smartfona i uzupełniać w nim energię z mocą maksymalnie 15 W. Nie zabrakło też zintegrowanej stopki.

Producent postarał się także o odpowiednie zabezpieczenia. Odpowiadają one za minimalizację oporu elektrycznego, monitorowanie temperatury (aż 50 razy na sekundę) i efektywne rozpraszanie ciepła.

Ecoflow Rapid (fot. Ecoflow)

Powerbank Ecoflow Rapid (10000 mAh) ma dodatkowe bajery

Co ciekawe, powerbank Ecoflow Rapid w większej wersji dorzuca do tego wszystkiego jeszcze wyświetlacz ze wskaźnikiem poziomu naładowania i personalizowanym awatarem oraz moduł Bluetooth umożliwiający monitorowanie statusu akcesorium w aplikacji na telefon.

Powerbank Ecoflow Rapid o pojemności 10000 mAh jest już dostępny w sklepie producenta, gdzie jego cena wynosi 89,99 euro (równowartość ~375 złotych). Do polskich sklepów zaś trafił póki co jego mniejszy (i pozbawiony funkcji smart) brat – za model o pojemności 5000 mAh trzeba zapłacić ~299 złotych.

Poza funkcjami smart, pojemnością i ceną, akcesoria różnią się też gabarytami. W przypadku obu modeli szerokość wynosi 108 mm, a długość 70 mm, ale mniejszy ma 14,4 mm grubości i waży 180 gramów, a większy – 22,9 mm i 258 gramów.