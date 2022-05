Macie dwa dni na doładowanie konta. Orange na kartę przyzna Wam za to bonus

Orange ma dla klientów korzystających z oferty na kartę prezent, ale nie ma zbyt dużo czasu na jego odbiór. Dlatego trzeba się sprężać.

Dłuższa ważność konta w bonusie

Na blogu Orange pojawiła się informacja o niewielkim bonusie, przyznawanym wszystkim tym użytkownikom Orange na kartę, którzy w najbliższym czasie będą zasilać swoje konta. Dokładniej rzecz ujmując, mają oni szansę dwukrotnie przedłużyć czas na wykonywanie połączeń.

Rzecz przyznawana jest z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Data upamiętnia powstanie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) – 17 maja 1865 roku. Polska została członkiem ITU w 1921 r. Nie musimy o tym pamiętać, korzystając z promocji ;)

Ważne jest, by zapamiętać za to co innego: akcja potrwa tylko do 19 maja, więc jeśli jesteśmy zainteresowani znacznym przedłużeniem sobie aktywnego konta, to należy zagęszczać ruchy.

Warunkiem otrzymania dwa razy dłuższego limitu czasowego na wykonywanie połączeń jest doładowanie konta głównego w aplikacji Mój Orange lub na stronie. Nowa ważność doładowań dotyczy konta głównego i wygląda następująco:

Dla taryfy Orange Free na Kartę, IoT i Orange POP:

Doładowanie 5 złotych – 4 dni;

Doładowanie 10 złotych – 10 dni;

Doładowanie 25 złotych – 62 dni;

Doładowanie 30 złotych – 62 dni;

Doładowanie 40 złotych – 80 dni;

Doładowanie 50 złotych – 186 dni;

Doładowanie 100 złotych – 310 dni;

Doładowanie 200 złotych – 620 dni.

Dla taryfy Orange YES:

Doładowanie 5 złotych – 10 dni;

Doładowanie 10 złotych – 20 dni;

Doładowanie 25 złotych – 50 dni;

Doładowanie 30 złotych – 60 dni;

Doładowanie 40 złotych – 80 dni;

Doładowanie 50 złotych – 100 dni;

Doładowanie 100 złotych – 200 dni;

Doładowanie 200 złotych – 400 dni.

Zasady wydają się bajecznie proste, ale jeśli chcecie jeszcze doczytać szczegóły w Regulaminie, to proszę bardzo – znajdziecie go tutaj.