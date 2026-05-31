To będzie duża zmiana w Apple Music. Nadchodzi nowy plan

Zmiany odkryte w kodzie aplikacji Apple Music sugerują wprowadzenie nowego, tańszego lub nawet darmowego planu. Oczywiście będzie pewien haczyk.

Ile w 2026 roku kosztuje Apple Music?

Apple Music – w przeciwieństwie do Spotify – nie ma darmowego planu z ograniczeniami. Użytkownicy mogą co najwyżej liczyć na pierwszy próbny miesiąc lub trzy miesiące, gdy zakupią kwalifikujące się urządzenie z Cupertino.

Na ten moment usługa dostępna jest w trzech płatnych planach:

indywidualny – 21,99 złotych miesięcznie,

studencki – 11,99 złotych miesięcznie,

plan rodzinny – 34,99 złotych miesięcznie.

Ewentualnie, gdy korzystamy z większej liczby usług Apple, możemy zdecydować się na pakiet Apple One – indywidualny 39,99 złotych lub rodzinny 49,99 złotych miesięcznie. Składa się on z Apple Music, Apple TV, Apple Arcade oraz z dodatkowej przestrzeni w iCloud.

Apple Music może zyskać tańszy plan

W testowej wersji Apple Music na Androida pojawiły się wzmianki w kodzie, które zdają się zapowiadać wprowadzenie nowego, tańszego planu. Otóż w aplikacji występują stringi Nie można pominąć więcej utworów i Wymagany dostęp Premium.

NEW: It appears that Apple may be working on a free or lower-cost tier of Apple Music.



Strings in the latest Apple Music for Android beta mention "Can't skip any more tracks" and "Premium access required" pic.twitter.com/xGHeaDb7X3 — Aaron (@aaronp613) May 30, 2026

Warto odnotować, że Apple obecnie nie oferuje w ogóle poziomu „premium”. Owszem, jest płatny plan, ale nie jest on określany jako premium, najpewniej przez brak alternatywnego tańszego/darmowego planu. Użytkownicy nie mają też żadnych ograniczeń związanych z liczbą pominięć.

Pojawiają się głosy, że firma szykuje darmowy plan, ale nie jest to jedyny możliwy scenariusz. Mówi się także o wprowadzeniu tańszego planu z ograniczeniami, który zapewni podstawowy dostęp do usługi. W jego przypadku mogą, ale nie muszą występować reklamy.

Za drugim scenariuszem przemawia wywiad z kwietnia tego roku, w którym Oliver Schusser, wiceprezes Apple Music, stwierdził, że darmowe subskrypcje z reklamami obniżają wartość muzyki. Natomiast płatne subskrypcje mają zapewniać lepsze podejście do wynagrodzeń artystów i spójnych cen.

W związku z powyższym, a także patrząc na obecny model dostępności Apple Music, należy nastawić się, że nowy plan będzie płatny, ale będzie kosztował mniej od planu indywidualnego.