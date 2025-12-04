Od smartfonów po miecze. Co pasażerowie zostawiają w taksówkach?

Szybkie tempo to nieodłączny element życia w dużych miastach. W pośpiechu, gdy ktoś spóźnia się do pracy czy na ważne spotkanie, łatwo zapomnieć o zabraniu rzeczy z pojazdu, którym właśnie się przyjechało. Klucze i smartfon to nie jedyne przedmioty, które pasażerowie gubią w taksówkach. W podsumowaniu roku 2025 pojawia się wiele ciekawszych pozycji.

Co najczęściej gubią pasażerowie w taksówkach?

Na początku warto przypomnieć, że niemiecka platforma FreeNow została w 2025 roku przejęta przez amerykańskie przedsiębiorstwo Lyft. Transakcja ta ma na celu zwiększenie zasięgu amerykańskiego gracza, który właśnie przedstawił podsumowanie roku, dotyczące przedmiotów pozostawionych przez pasażerów.

Lista przedmiotów zostawionych w taksówkach rysuje bardzo ciekawy obraz miejskiego życia. Standardowy zestaw obejmuje telefony komórkowe (ok. 25% wszystkich zgłoszeń), słuchawki, klucze, okulary, pluszaki i plecaki. Do tego dochodzą konsole do gier, które świadczą o rosnącej sile mobilnego gamingu.

W Polsce aż sześciu pasażerów zgubiło i zgłosiło utratę obrączki, co mogło doprowadzić do niejednej nerwowej rozmowy. Pozostawiona kartka z życzeniami ślubnymi i pieniędzmi również nie zwiastowała dobrej, weselnej atmosfery. Mimo powagi tych sytuacji i przedmiotów, wciąż są to dość oczywiste rzeczy, które łatwo gdzieś zapodziać.

Za to najmniej oczywiste z listy wydają się biało-złoty miecz z greckiej akademii sił powietrznych czy chłodnica samochodowa.

Oto lista pozostałych nietypowych przedmiotów:

pluszowy miś w stroju astronauty,

śruba od wózka inwalidzkiego,

klucze w kształcie pingwina,

torba ze sztucznymi włosami,

zestaw noży,

aparat słuchowy,

umowa dzierżawy działki,

oparcie od skutera,

przenośny router wi-fi.

Jak aplikacja FreeNow ogranicza liczbę zgub?

Ze statystyk FreeNow wynika, że ok. 60% użytkowników zamawia przejazdy w aplikacji pod presją czasu, najczęściej w drodze na spotkania, loty czy wieczorne wyjścia. W takich warunkach najłatwiej zostawić na tylnej kanapie to, co akurat trzymają w dłoni.

Małym przełomem, który poprawił tę sytuację, okazały się automatyczne powiadomienia push, pojawiające się tuż przed końcem kursu. Zamiast gorączkowo szukać kontaktu do kierowcy już po wyjściu z auta, pasażer jeszcze przed opuszczeniem pojazdu dostaje na ekranie proste przypomnienie o zabraniu swoich rzeczy.

Dane FreeNow z okresu od grudnia 2024 roku do listopada 2025 roku pokazują prawdziwy festiwal roztargnienia. Statystyki idą jednak w dobrym kierunku – w porównaniu z poprzednim rokiem liczba zgłoszeń dotyczących zgub spadła o połowę, a liczba zgubionych telefonów aż czterokrotnie.