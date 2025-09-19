Nvidia wykupi część Intela. Ogromna inwestycja

Firmy Nvidia i Intel ogłosiły nawiązanie wielopoziomowej współpracy. Jednym z elementów ogłoszonego partnerstwa ma być… wykupienie części akcji Intela przez Nvidię.

Nvidia i Intel łączą siły

Amerykańscy giganci (i jednocześnie sąsiedzi, gdyż obaj mają siedziby główne w Santa Clara w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych) ogłosili nawiązanie współpracy, która ma na celu wspólne opracowanie wielu generacji niestandardowych centrów danych i komputerów PC dla rynków hiperskalowych, korporacyjnych i konsumenckich.

Giganci zapowiadają, że skupią się na połączeniu swoich architektur przy użyciu technologii Nvidia NVLink. W przypadku Nvidii są to AI i przyspieszone obliczenia, zaś Intela – wiodące technologie CPU i ekosystem x68. Efektem ma być dostarczenie klientom „najnowocześniejszych rozwiązań”.

Z kolei na potrzeby centrów danych firma Intel opracuje procesory x86 dostosowane do potrzeb Nvidii, które zintegruje ona ze swoimi platformami infrastruktury AI i zaoferuje na rynku. W przypadku rynku konsumenckiego padła zaś zapowiedź produkcji przez Intela układów SoC x86 ze zintegrowanymi chipletami RTX GPU. Mają one zasilać „szeroką gamę komputerów PC wymagających integracji światowej klasy procesorów i procesorów graficznych”.

To zdecydowanie jedno z najważniejszych wydarzeń w historii, odkąd w marcu 2025 roku CEO Intela został Lip-Bu Tan.

Nvidia zainwestuje w Intela

Amerykańscy giganci nie ograniczyli się jednak wyłącznie do zintegrowania swoich architektur i wypuszczenia na rynek produktów, łączących ich dorobek technologiczny. Firmy ogłosiły również, że Nvidia zainwestuje 5 miliardów dolarów (równowartość ponad 18 miliardów złotych) w akcje zwykłe Intela. Cena każdej akcji będzie wynosić 23,28 dolara (~85 złotych).

Ogłoszenie to sprawiło, że cena akcji Intela momentalnie wystrzeliła. Zanim amerykańskie przedsiębiorstwa ujawniły swoje plany, za jedną akcję trzeba było zapłacić ~89 złotych. Dziś natomiast cena wynosi ~115 złotych, czyli aż o ~25 złotych więcej.

To poziom niewidziany od ponad roku, aczkolwiek trzeba zauważyć, że nie jest to historyczne maksimum – w bardziej odległej przeszłości akcje Intela kosztowały dużo więcej (w ciągu minionych 5 lat cena sięgała nawet blisko 70 dolarów).