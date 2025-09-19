Już możesz kupić najnowszy smartfon Xiaomi. Jest tani

Do sprzedaży w Polsce trafił najnowszy smartfon Xiaomi – Redmi 15C 5G. Jego cena jest przystępna, a w zamian otrzymasz całkiem nieźle wyposażone urządzenie.

Nowy smartfon Xiaomi Redmi 15C 5G ma czym do siebie zachęcić

Do zakupu urządzenia ma zachęcać przede wszystkim akumulator o pojemności 6000 mAh, który według zapewnień producenta wystarczy na ponad dwa dni działania lub nawet 21 godzin odtwarzania wideo. A gdy już przyjdzie pora, można go naładować z mocą 33 W, aczkolwiek pod warunkiem, że kupisz odpowiednią ładowarkę, gdyż Xiaomi nie dodaje zasilacza w zestawie sprzedażowym. Do dyspozycji jest też funkcja ładowania zwrotnego o mocy 10 W, co oznacza, że smartfon Redmi 15C 5G może posłużyć jako powerbank dla innych urządzeń – wystarczy połączyć je kablem.

Najnowszy smartfon Xiaomi kusi również dużym, bo aż 6,9-calowym wyświetlaczem (LCD), który na dodatek jest w stanie odświeżać obraz z częstotliwością nawet 120 Hz (częstotliwość jest dostosowywana adaptacyjnie). Słabszą stroną ekranu jest jednak jego rozdzielczość – 1600×730 pikseli. Jasność sięga z kolei 810 nitów (HBM).

Redmi 15C 5G (źródło: Xiaomi)

„Pod maską” smartfon Redmi 15C 5G ma procesor MediaTek Dimensity 6300 2,4 GHz (6 nm) wraz z 4 GB RAM LPDDR4X i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu eMMC 5.1 (jest to dość wolna pamięć). Istnieje możliwość rozszerzenia tej ostatniej za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB.

Urządzenie oferuje również 50 Mpix (f/1.8) aparat na tyle i 8 Mpix (f/2.0) na przodzie, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC, dual SIM (2x nano SIM + microSD), radio FM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość ma wymiary 173,16×81,07×8,2 mm, waży 211 gramów i cechuje się odpornością IP64.

Smartfon Redmi 15C 5G to tani smartfon

Model ten dostępny jest w Polsce w tylko jednej konfiguracji – 4/256 GB. Jego regularną cenę ustalono na 799 złotych, ale aktualnie kupicie go o 100 złotych taniej, za 699 złotych.

Na koniec warto zauważyć, że smartfon Redmi 15C 5G jest bardzo podobny do Redmi 15R 5G, który chwilę wcześniej zadebiutował w Chinach. Ten ostatni oferuje jednak nieco słabszą specyfikację, w tym 5 Mpix aparat na przodzie i 13 Mpix na tyle, a nie 8 i 50 Mpix.