O tych smartwatchach Samsunga możesz co najwyżej pomarzyć

Wyjątkowe edycje popularnych sprzętów nie są niczym nowym i unikatowym – zazwyczaj to, czy staniemy się posiadaczami danej wersji, definiuje zasobność naszego portfela. Ścieżka zdobycia tego smartwatcha Samsunga jest o wiele trudniejsza, o ile w ogóle możliwa.

Samsung inny niż wszystkie

Omawiając wszystkie wyjątkowe wydania smartfonów czy smartwatchy siedzielibyśmy tutaj przez kilka dni. Skracając to wyłącznie do koreańskiego giganta oraz samych urządzeń ubieranych można wspomnieć przykładowo o takich współpracach, jak Samsung Galaxy Watch 6 Thom Browne z września 2023 roku, Galaxy Watch 4 Maison Kitsune czy Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition pokazany w sierpniu 2023 roku.

Wszystkie te sprzęty miały jedną ważną wspólną cechę – jeżeli znaleźliście się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, jedyne, co mogło Was powstrzymać od zakupu, to ilość pieniędzy na koncie. W przypadku nowej „edycji specjalnej” stan konta to za mało.

fot. Samsung

Samsung Galaxy Watch i HMG Edition – o co w tym chodzi?

Jak podaje serwis The Chosun Daily, 9 listopada 2026 roku w Samsung Electronics’ Human Resources Development Center w Yongin w Korei Południowej doszło do spotkania wysoko postawionych osób związanych z dwoma lokalnymi gigantami, czyli Samsunga oraz Hyundai Motor Group.

W wydarzeniu wzięło udział około 177 osób, a celem spotkania było zacieśnienie współpracy między oboma podmiotami. Częścią imprezy okazało się również wręczenie kadrze kierowniczej Hyundaia prezentów, czyli spersonalizowanych na tę okazję urządzeń: Samsunga Galaxy Fold 8, Galaxy Buds 4 i Galaxy Watch 9 oraz Galaxy Watch Ultra 2.

O tym, że Koreańczycy postarali się w kwestii podarunku, może świadczyć fakt, że w kodzie aplikacji Galaxy Wearable znaleziono nowe linijki kodu. HMG w „Ultra Performance HMG Edition” oraz „Analog Balance HMG Edition” ma oznaczać właśnie Hyundai Motor Group i tarcze przygotowane specjalnie do urządzeń wręczonych kadrze giganta.

Jak wyglądają te tarcze? Czy smartfony, słuchawki i smartwatche różnią się wyglądem od tych dostępnych w sklepach? Tego dowiemy się raczej w momencie, w którym ktoś z obdarowanych zdecyduje się na sprzedanie któregoś z urządzeń. Możemy być jednak pewni, że kwota takiego unikatu na aukcji będzie kosmiczna.