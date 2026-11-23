Jeśli nie macie kreatywnego pomysłu na świąteczny upominek dla bliskiej osoby, ten nowy sprzęt marki Kodak może być zarówno praktyczny, jak i piękny. Takiego lokalizatora nikt się nie powstydzi.

Alternatywa dla lokalizatora AirTag – jak działa Kodak SlideTag?

Nie oszukujmy się – lokalizatory zwykle są zwyczajne, brzydkie i nudne. Kodak podszedł do sprawy zupełnie inaczej i zauważył, że tracker nie musi być wyłącznie sprzętem do lokalizacji, a ciekawym dodatkiem codzienności.

Na rynku zadebiutował Kodak SlideTag – jest to urządzenie śledzące, które można np. dołączyć do kluczy, zawiesić przy plecaku czy innego cennego dla użytkownika przedmiotu. Co jednak najważniejsze, sprzęt wyposażono w kolorowy ekran E Ink o przekątnej 39,1 centymetra i rozdzielczości 240 x 240 pikseli, który posłuży do wyświetlania własnych zdjęć. Urządzenie ma wymiary 39,3 x 46,0 x 7,6 milimetrów i waży zaledwie 16,6 grama.

Kodak SlideTag | fot. Kodak

Warto podkreślić, że lokalizator jest kompatybilny z siecią Apple FindMy oraz Google Android FindHub oraz Bluetooth 5.4, co – zgodnie z deklaracją producenta – pozwala na śledzenie jego położenia w czasie rzeczywistym w zasięgu do 30 metrów. Ponadto Kodak SlideTag może emitować dźwięk o głośności do 75 dB, aby można go było łatwo odnaleźć.

Kodak SlideTag | fot. Kodak

Model ten łączy się ze smartfonem i aplikacją Kodak Memory Link, co pozwala na synchronizowanie zdjęć z wyświetlaczem SlideTaga. Sprzęt ma też pamięć wewnętrzną, która może przechowywać do 12 zdjęć. Fotografie wyświetlane są jako proste galerie zmieniające się po dwukrotnym naciśnięciu przycisku (ulokowanym na tyle urządzenia) lub jako pokazy slajdów.

Na ekranie mogą wyświetlać się nie tylko zdjęcia, ale również m.in. kody QR przekierowujące do cyfrowych wizytówek, codzienne listy zadań, kalendarze, spersonalizowane identyfikatory, a także liczba odliczanych dni do wybranego wydarzenia.

Lokalizator Kodak SlideTag – dostępność i cena wyjątkowego sprzętu

Nowość jest już dostępna na polskim Amazonie. Cena za jedną sztukę Kodak SlideTag wynosi 175 złotych. Lokalizator sprzedawany jest też w zestawie po 8 sztuk za niespełna 1410 złotych. Wydaje mi się, że ten sprzęt może być świetnym pomysłem na świąteczny, nieszablonowy upominek dla bliskich i jednocześnie ciekawa alternatywa dla AirTaga wyglądającego jak bateria, który obecnie sprzedawany jest za około 99 złotych.