Dla graczy, melomanów i fotografów – nubia będzie mieć smartfony dla każdego

W trakcie targów MWC 2024 nubia zaprezentowała garść nowych smartfonów, które nie mogły się bardziej od siebie różnić. Do kogo skierowana jest nubia Neo 2 5G a komu spodoba się seria nubia Focus 5G?

smartfon do grania…

Póki co, komunikaty prasowe przekazane przez firmę są dość skromne. Przyglądając się modelowi Neo 2 5G nie wiemy na przykład, na jaki układ mobilny zdecydował się producent – jedyną poszlaką jest informacja o ośmiordzeniowej jednostce i taktowanie procesora 2,7 GHz. 20 GB dynamicznego RAM-u oznacza, że najprawdopodobniej smartfon otrzyma konfigurację 12 GB + 8 GB lub 8 GB +12 GB. Pierwsza liczba to sugerowany rozmiar fizycznej pamięci, natomiast druga – wirtualna pamięć, którą urządzenie pożyczy z przestrzeni zarezerwowanej na dane. Producent przewiduje maksymalnie 256 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 3.1.

Grafiki podpowiadają również, że smartfon otrzyma 6,72-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli) i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Tajemnicą pozostaje, czy jest to panel LCD IPS, czy OLED. Neo 2 5G zaserwuje również dźwięk stereo wsparty technologią DTS:X Ultra oraz „wielowarstwowy system rozpraszania ciepła”.

Oficjalna strona produktu podaje także informację o akumulatorze 6000 mAh z opcją szybkiego ładowania przewodowego 33 W oraz dedykowanymi przyciskami dla graczy na ramce. Smartfon trafi na rynek w trzech kolorach – żółtym, srebrnym i czarnym, wszystkie z gamingowo-robotycznymi akcentami.

…i do fotografowania

nubia Focus 5G i Focus Pro 5G to niemalże przeciwieństwa poprzednika. Zamiast krzykliwej stylistyki i gamingowego przeznaczenia jest stonowany design i próba przypodobania się mobilnym fotografom. Dlatego na oficjalnych grafikach producent chwali się w nubii Focus 5G systemem fotograficznym z 108 Mpix sensorem głównym, „czterema długościami ogniskowej”, trybem „RAW super night” i „RAW HDR” oraz możliwością nagrywania wideo w 4K.

W przypadku wariantu Pro mowa jest natomiast o głównej matrycy 108 Mpix z OIS, kamerze do selfie 32 Mpix z przodu, „pięciu długościach ogniskowej”, szybkiej migawce, trybie RAW super night, „ulicznej fotografii” i nagraniach 4K. Aby jeszcze bardziej podkreślić fotograficzne geny smartfona, Focus Pro 5G otrzyma fizyczny spust migawki i slider do szybkiego wywoływania aplikacji aparatu.

Zgodnie z nazwą modelu, zastosowany chipset pozwoli na skorzystanie z łączności 5G – poza tym wiemy o nim tylko tyle, że zaoferuje ośmiordzeniowy procesor w litografii 6 nm o taktowaniu do 2,2 GHz. Producent obiecuje pamięć wewnętrzną w standardzie UFS 3.1 (brak danych o pojemności) oraz 16 GB dynamicznego RAM-u w modelu Focus 5G i 20 GB w Focus Pro 5G.

Nubia Focus 5G otrzyma wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala w rozdzielczości HD+ (1612 x 720 pikseli) i częstotliwości odświeżania 120 Hz, audio wspomagane technologią DTS oraz akumulator 5000 mAh, gdzie AI zabierze się za pomoc w oszczędzaniu energii. Wariant Pro odróżnia zastosowanie 6,72-calowy panelu o rozdzielczości Full HD+, przy czym maksymalna częstotliwość odświeżania pozostanie bez zmian.

Nubię Focus 5G zaprezentowano wyłącznie w kolorze czarnym ze szklanymi pleckami, natomiast Focus Pro 5G w opcji czarnej ze szkłem na pleckami i piaskowej z tyłem pokrytym wegańską skórą. Ceny w przypadku nubii Neo 2 5G oraz Focus 5G zaczną się od 199 dolarów (~790 złotych). Nie wiadomo, ile na start kosztować będzie model Focus Pro 5G.

Gdyby tak dodać do równania zaprezentowaną w trakcie targów nubię Music, to wychodzi na to, że submarka ZTE zaoferuje w 2024 roku smartfony dla każdego. Dla melomanów, dla graczy i dwa dla mobilnych fotografów, a nawet dla fanów nowych trendów – na oficjalnej stronie ZTE model Libero Flip pojawia się również w ofercie nubii jako Flip 5G.