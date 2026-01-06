Trenuj, monitoruj i jedz. Garmin ogłasza nową funkcję

Monitorowanie odżywiania to nowa funkcja zaprojektowana przez Garmina. Firma pochwaliła się także nową wersją kolorystyczną swojego zegarka.

Garmin wprowadza funkcję Monitorowanie odżywiania

Miłośnicy aktywności fizycznych, a w szczególności osoby celujące w co najmniej półmaraton lub inne większe sportowe wyzwanie, często sięgają po sprzęt Garmina. Nie powinno to dziwić, bowiem producent znany jest z wysokiej klasy urządzeń przeznaczonych do monitorowania ćwiczeń. Tym razem jednak firma postanowiła skupić się na innym aspekcie zdrowego trybu życia.

Do aplikacji Garmin Connect zawitała funkcja Monitorowanie odżywiania, która ma pomóc w kontrolowaniu bilansu kalorii i makroelementów. Dzięki temu osiąganie konkretnych celów, zarówno żywieniowych, jak i związanych z poprawną wydolności organizmu, będzie prostsze.

Użytkownicy mogą korzystać z:

Wyszukiwania produktów spożywczych w globalnej bazie danych. Możliwe jest też skanowanie kodów kreskowych oraz robienie zdjęć potraw z automatycznym rozpoznawaniem ich zawartości dzięki sztucznej inteligencji.

Dodawania własnych produktów i przepisów.

Codziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych raportów dotyczących celów kalorycznych i makroskładników.

Spersonalizowanych celów kalorycznych i związanych z makroskładnikami, które oparte są na danych użytkownika – wiek, wzrost, waga, płeć, poziom aktywności i średnie spalanie kalorii. Dodatkowo cele można ustawić samodzielnie z możliwością ich dostosowania do indywidualnych planów.

Wskazówek Active Intelligence, które wykorzystują sztuczną inteligencję, aby pomóc zrozumieć, jak odżywianie wpływa na zdrowie i trening.

Możliwości dodania widżetu monitorowania odżywiania, aby w prosty sposób sprawdzić, jak spożyte kalorie i makroskładniki wpływają na trening i wyniki sportowe.

fot. Garmin

W kompatybilnych modelach zegarków Garmina pojawi się możliwość sprawdzenia podsumowania spożytych kalorii, makroskładników oraz ostatnio zarejestrowanych posiłków. Możliwe będzie też uruchomienie funkcji za pomocą komendy głosowej.

Nowa funkcja zapowiada się obiecująco. Szkoda tylko, że jest dostępna wyłącznie dla subskrybentów Garmin Connect+ (8,99 euro miesięcznie lub 89,99 euro rocznie). Usługę można wypróbować bezpłatnie przez 30 dni. Dodatkowo, przez ograniczony czas, dostępny jest 14-dniowy okres próbny również dla osób, które wcześniej już korzystały z Garmin Connect+.

Garmin Venu X1 w nowej wersji kolorystycznej

W czerwcu 2025 roku zadebiutował Garmin Venu X1, czyli zegarek, który ma konkurować przede wszystkim ze smartwatchami, takimi jak chociażby Apple Watch Ultra. Uwagę zwraca 2-calowy ekran, prostokątna koperta i rozbudowany moduł związany z monitorowaniem ćwiczeń i zdrowia.

fot. Garmin

Od teraz Garmin Venu X1 dostępny jest w trzeciej wersji kolorystycznej – Soft Gold z tytanowym tyłem i nylonowym paskiem w kolorze French Gray. W oficjalnym sklepie producenta ten wariant został wyceniony na 3439 złotych. Na możliwość kupienia go w popularnych sklepach z elektroniką trzeba trochę poczekać – na ten moment oferowana jest tylko wersja czarna i zielona.